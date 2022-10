“Basta con eso de que no cantan”: Andrea Aristegui y Carolina Gutiérrez se chasconearon con Guns N’ Roses

Dicen que sin querer se encuentran siempre. Andrea Aristegui y Carolina Gutiérrez una vez más coincidieron en un concierto de Guns N’ Roses.

Es que tanto la periodista de Mega como la de TVN son fanáticas y contaron a ADN.cl que han ido a todos los shows de la banda en nuestro país, desde aquel mítico año 1992, cuando generaron tanta polémica.

“Los sigo cada vez que han venido y cada vez que vengan vamos a estar ahí”, dijo la figura del canal privado, mientras la de la señal pública expresó que “hemos venido desde el 92 para siempre… el último en el Nacional, también estábamos acá”.

De hecho, las reporteras arribaron a la cita en el Estadio Nacional de lo más ataviadas con poleras del grupo liderado por Axl Rose. Una tradición en la que también siempre han coincidido.

“Sin ponernos de acuerdo, ni dónde nos juntamos ni qué ropa vamos a usar, siempre estamos acá”, contaron divertidas.

Guns N’ Roses y su noche puntual y tapabocas

Así, mientras las periodistas se aprestaban a pasarlo bien, los músicos sorprendieron saliendo de lo más puntuales a entregar su show.

Es que todos saben que, en otros recitales en nuestro país, las esperas habían sido hasta de tres horas. Sin embargo, ahora fue su presentación la que tuvo esa duración.

Un espectáculo donde interpretaron 28 canciones y Axl dejó claro sobre el escenario que está cantando mucho más de lo que le criticaban.

“Basta de eso de que no cantan… Axl hace su pega todavía”, dijo Carolina Gutiérrez al respecto, defendiendo con todo al vocalista, mientras Aristegui complementó con que “siempre son los mismos comentarios… que ya no canta, que está guatón, que llega tarde. Pero yo nunca me he ido de un concierto con un gusto amargo ni una decepción”.

De hecho, esta nueva visita tampoco lo fue. E incluso fue catalogada por varios como una de las mejores veces de la agrupación en esta angosta faja de tierra, donde tocaron exitazos como Welcome to the Jungle, November Rain y Paradise City.

De esta forma, el paso de Guns N’ Roses por Chile se convirtió en una de sus gestas más épicas, donde Axl cantó, Slash encantó y Andrea Aristegui se chasconeó con todo de la mano de una de sus bandas favoritas y una de sus amigas ídem.