En las últimas semanas, Cristián de la Fuente ha estado en el ojo del huracán después de haber sido infiel a su esposa, Angélica Castro. El actor chileno fue visto dándose un beso con una mujer en un restaurante en México, hecho que quedó grabado un video ante el cual asumió la responsabilidad y pidió disculpas.

“Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto. Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más, Esa es la verdad”, expresó en un mensaje Cristián de la Fuente.

Sin olvidar que, en un breve viaje a Chile, para asistir al cumpleaños de su hija, el actor ni siquiera fue aceptado por la cumpleañera. “La negativa no era de parte de Angélica, sino que de la hija que estaba muy dolida, porque parece que la Angélica como que está acostumbrada un poco a las andanzas de Cristián, se las sabía”, aseguraron en Que te lo digo.

La broma que recibió Rafa Araneda al respecto

Y uno que no esperaba verse de algún modo relacionado con esta situación, era Rafael Araneda. Sin embargo, en un live que hizo en Instagram junto a Lucky Buzzio (más conocido como Pichulotote), el exconductor de TVN fue blanco de una broma en la que se hizo alusión a la infidelidad de Cristián de la Fuente.

Es que, en plena transmisión, después de que le habían preguntado por uno de los hijos que tiene con su esposa Marcela Vacarezza, llegó otro seguidor que no dudó en burlarse del actor a costa de Rafa Araneda. “Pronto te vamos a pillar como a De la Fuente“, leyó entre risas el presentador televisivo.

“Nada qué ver. ¿Cómo me ponen eso? Borren todos los video. Las cosas que escriben. Da para cualquier cosa, por favor“, respondió Rafael con humor, mientras Lucky Buzzio reía.