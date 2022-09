Cristián de la Fuente atraviesa un complejo momento con su familia, luego que este lunes fuera difundido un video de él besando a una mujer en México.

El actor nacional viajó al mencionado país por motivos laborales. Sin embargo, fue captado en un restaurante con otra mujer que no es su esposa, Angélica Castro.

El clip fue difundido por el programa de Univisión, Primer Impacto:

View this post on Instagram A post shared by Primer Impacto (@primerimpacto)

Inmediatamente, Cristián de la Fuente y Angélica Castro se dejaron de seguir en redes sociales. Esto fue interpretada como una evidente señal de ruptura entre ambos.

Ahora, fue el mismo actor nacional quien hizo referencia a lo ocurrido, según consignó un amigo suyo en minutos recientes.

El mea culpa de Cristián de la Fuente

En primer lugar, el actor indicó que está “muy arrepentido”. Así le dijo a su amigo, Carlos Adyan, animador del programa de televisión En Casa, emitido por Telemundo.

Fue el mismo Carlos quien lo leyó en pantalla: “Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto”.

“Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más, Esa es la verdad“, fueron las palabras de Cristián de la Fuente.

Por otro lado, en el matinal mexicano Sale el Sol ampliaron detalles de lo ocurrido. Allí, la animadora Ana María Alvarado reveló que sería una fan la que se acercó al actor, quien además estaría pasado de tragos en ese momento.

“(Cristián de la Fuente y su amigo Juan Soler) estaban ya con unas copitas de más, según lo que pude averiguar. Al lugar llegó una chica, fan de Cristián de la Fuente, directo con él. Él no se resistió, ella quiso besarlo y él aceptó el beso”, indicó la comunicadora.

También, sumó: “Ella, al calor de las copas, se le lanzó y quiso ir a besarlo y él lo recibió. Fue un momento de borrachera, según lo que pregunté”.