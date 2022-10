En la noche del lunes 3 de octubre, Fran García-Huidobro estuvo cerca de sufrir un grave accidente en auto. Todo a raíz de una maniobra peligrosa de otro conductor, quien en vez de disculparse, profirió insultos contra la integrante del jurado de Yo Soy. Un hecho que ella no dejó pasar y que lo denunció a través de Instagram.

“Este inconsciente se ‘equivocó de pista’ y para arreglarla me tiró directamente a una cuneta. Ni disculpas ni nada. Al contrario, me insultó a mí. En verdad pudo ser grave (y sin patente a la vista)”, expuso la animadora televisiva en una historia que subió con la foto del vehículo del sujeto.

Posteriormente, la actriz compartió un video, en el que contó que la empresa del vehículo se contactó con ella. “No lo conté antes por qué iba camino al doctor, entonces ahora que estoy en mi casa puedo contarlo. Las personas a cargo de grúa se comunicaron conmigo y me ofrecieron disculpas“, explicó.

“A mí por suerte no me pasó nada, pero porque yo tengo un auto grande. Si hubiera sido un auto más pequeño o un city car, sería otra la historia que estaríamos contando“, complementó después.

“Si hubiera ido con mi hijo…”

Más adelante, dio las razones detrás de su denuncia pública. “Yo no me dedico a funar gente en las redes sociales. No es mi especialidad, ni mi intención jamás. Pero en esta oportunidad, pensé: si hubiera ido con mi hijo, si hubiera tenido un auto más chico, y sobre todo porque no hubo disculpas. Y creo que cuando uno la caga, tiene que pedir disculpas“, afirmó.

Finalmente, valoró la disculpas de la empresa. “Yo también la he cagado manejando un par de veces y al tiro digo: ‘perdón, perdón’. Pero este señor consideró que no valía la pena ni siquiera pedir disculpas. Pero, reitero, las personas de la marca AS Grúas se comunicaron conmigo, me pidieron las disculpas del caso y a mí no me pasó nada. Así que, eso es lo importante“, concluyó.