El pasado domingo se realizaron las elecciones presidenciales en Brasil, donde más de 100 millones de personas concurrieron a sufragar, y en la que Lula da Silva se impuso en las preferencias ante Jair Bolsonaro (47% y 43% respectivamente), por lo que ambos se verán las caras en la segunda vuelta.

Este proceso eleccionario ha llamado la atención del mundo ante el futuro que podría tomar el gigante sudamericano, por lo que diversos medios internacionales y nacionales se han instalado en dicho país para realizar una amplia cobertura.

Fue en este contexto en el que la periodista nacional, Andrea Aristegui, fue víctima de un robo mientras transmitía por sus redes sociales, y que quedó al descubierto gracias a la prensa argentina.

“Vino alguien en bicicleta y me quitó el celular”

Según explicó la comunicadora chilena para Todo Noticias de Argentina, se encontraba “transmitiendo por Instagram live cuando vino alguien en bicicleta y me quitó el teléfono“.

“Esto no es primera vez, porque ayer estábamos aquí mismo y pasó otro chico en bicicleta y trató también de robarnos cosas, y ahora que me robaron el teléfono, unos colegas me dicen que ya se han robado tres teléfonos así mismo”, agregó Andrea Aristegui.

A la periodista Andrea Aristegui (@AndreaAristegui) le roban su celular en un despacho en vivo desde Brasil. pic.twitter.com/ILAXATTOQb — Sebastian C. (@Sodas6) October 3, 2022

La periodista de Mega lamentó lo sucedido, asegurando que “esto dificulta el trabajo, que es lo que más lamento, después el tema del teléfono como tal, pero es una dificultad”.