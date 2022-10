“Ella me confesó que…”: José Antonio Neme sorprende con revelación sobre Tonka Tomicic

La mañana de este lunes, el periodista y animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme reveló una sorpresiva noticia de la modelo y animadora nacional, Tonka Tomicic, en pleno programa en vivo.

La particular situación inició en pleno despecho de un comunicador del matinal de Mega, quien conversaba desde la calle junto a una mujer fanática de la televisión nacional, de nombre “Jackie”.

Bajo ese contexto, la ciudadana le preguntó a José Antonio Neme sobre la posible llegada de Karen Doggenweiler al matinal, a raíz de su aterrizaje en Mega, tras su salida de TVN luego de 31 años en la estación televisiva estatal.

¿Qué dijo el periodista?

“Desde que llegué a este canal he tenido varias compañeras, relaciones que no han funcionado del todo, pero me dicen que a mitad de semana podría pasar…”, respondió el periodista con el fin de generar suspenso.

“El día viernes publiqué dos videos en mi feed de Instagram, uno con Karen Sylvia y el otro con Tonka, al mismo tiempo, así que pueden pasar muchas cositas, este programa da para todo”, agregó el comunicador entre risas.

A lo anterior, “Jackie” le preguntó al animador: “¿Vas a hacer un programa con la Tonka Tomicic o estás calladito?.

“Usted sabe harto de tele”, comenzó diciendo Neme, para luego responder: “(“Jackie”) usted me hizo una pregunta, la verdad para ser justo con este canal, nosotros con la Karen grabamos un comercial para la Teletón, pero a mí no se me ha informado nada oficial, yo creo que tiene mucho talento”.

“Ella me confesó que estuvo a un paso”

En esa línea, la mujer volvió a comentar los dichos del periodista y le dijo: “Te vas a sentir más cómodo con la Tonka que con Karen Doggenweiler”. Palabras que generaron una cara de asombro en el comunicador.

Tras esto, José Antonio Neme apuntó: “El día viernes efectivamente grabé con Tonka un proyecto de ella, que van a poder ver en YouTube, más adelante, pero ella me confesó que estuvo a un paso, no, a medio paso, no, a tres centímetros de efectivamente de animar el Mucho Gusto, eso pasó hace muchos años, antes que llegara Diana Bolocco”.

“Te puse en aprietos”, complementó “Jackie” con sentido del humor, afirmación que el periodista respondió entres risas con: “No, no, a mí hace tiempo que no me ponen en aprietos, no tengo nada de esconder. Me gustaría que me pusiera más en aprieto de hecho”.