“No es amigo mío”: Roberto Cox emplaza a José Antonio Neme por supuestos carretes en Londres

En la noche del miércoles, José Antonio Neme estuvo en Pero con Respeto. En el programa conducido por Julio César Rodríguez habló sobre su presente en Mega y también sobre su viaje a Inglaterra para cubrir el funeral de la Reina Isabel II. Instancia en la que se encontró con Roberto Cox, quien hacía lo propio por Chilevisión.

Sobre el joven conductor de CHV Noticias, el conductor de Mucho Gusto señaló que: “Apareció Roberto allá, nos saludamos. La noche londinense era lo de él, cuando yo me iba al hotel el amigo… Está bien. Cuando se apagaban las luces, él seguía, seguía…“, afirmó Neme en conversación con JC Rodríguez.

Sin embargo, estos dichos no le cayeron bien a Cox, quien los refutó. “A Neme lo vi el último día de cobertura, ahí me lo crucé afuera de la Abadía de Westminster, trabajando. En 10 días de cobertura me crucé con todos los colegas chilenos que fueron a trabajar allá, menos con él“, replicó el periodista de Chilevisión en conversación con LUN.

“En la noche nunca lo vi, no sé por qué dijo que yo carreteaba tanto, no sé por qué dice saber tanto qué hacía yo de noche. No es amigo mío“, complementó después.

¿Qué dijo Roberto Cox?

Y tras ello comentó que nunca se encontró a Neme en las reuniones entre los periodistas chilenos allá. “Él nunca apareció. Cuando yo terminaba la jornada laboral con mi camarógrafo íbamos a comer y en alguna ocasión nos tomamos algo para descansar después del trabajo. Pero después de trabajar no me quedaban muchas energías“, aseguró.

Posteriormente, decidió devolverle el golpe al conductor de Mucho Gusto. “Allá tengo un muy buen amigo argentino, que hace tiempo no veía y lo vi fuera del horario laboral sin que eso repercutiera mi trabajo. No sé nada de la noche londinense, tal vez él tiene buenos datos“, dijo entre risas.

Y al final, Roberto Cox insistió en desmentir los dichos de José Antonio Neme. “Yo me quedé en las afueras de Londres, lejos del centro (…) Quizás lo que dijo Neme ahora fue una broma malentendida. Cada vez que me llamaron para despachar yo estuve dónde y cuándo me pidieron. Siempre estuve para hacer mi trabajo“, concluyó.