Amigo de Cristián de la Fuente: “Yo he besado gente que no es mi pareja y han sido accidentes”

Continúa la teleserie. Luego que un programa mexicano captara al actor nacional Cristián de La Fuente besando a una mujer en un restaurante. Ahora fue el turno de un amigo del actor en salir en su defensa.

Recordemos que un gran revuelo causaron las imágenes publicadas del artista nacional con una joven, que no correspondía a su esposa, Angélica Castro.

Es más, días posteriores a que se conocieran estos registros, Cristián de La Fuente asumió la infidelidad y por medio de redes sociales señaló: “Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto”.

¿Qué dijo el amigo?

Pero esta historia continua, esto, luego que el actor mexicano, Jorge Salinas, saliera en defensa de su amigo chileno frente a los medios del país norteamericano.

“Te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos (…) Yo he besado gente que no es mi pareja y han sido accidentes, no juzguemos tanto, somos todos humanos”, afirmó Salinas en un video publicado en la cuenta de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

“Cristián tiene una familia hermosa, bellísima, una mujer preciosa, es un tema de pareja”, agregó el actor mexicano en defensa de Cristián de la Fuente.

“No hay que hacer tanto drama”

De ese modo, Jorge Salinas apuntó a los dichos de su amigo, respecto a que el beso registrado fue un “error de borracho” y dijo: “Imagínate, el alcohol te hace hacer muchas pendejadas y si su mujer dice ‘no pasa nada’, no pasa nada. No hay que hacer tanto drama”.

“El ser humano tiene que ser responsable de sus actos, cada acto tiene consecuencias y hay que asumirlas”, cerró el artista mexicano.

Cabe señalar que Cristián de La Fuente arribó a Chile el pasado 30 de septiembre, en medio de esta polémica.