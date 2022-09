“No hay excusas”: el video de Angélica Castro en plena polémica de Cristián de la Fuente

La separación de Angélica Castro y Cristián de la Fuente parece ser inminente, luego que se filtrara el polémico video del actor besando a otra mujer en un restaurante en México.

Sobre el controversial clip, Cristián de la Fuente dijo: “Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más. Esa es la verdad”.

Por su parte, Angélica Castro guarda silencio en redes sociales, aunque ahora publicó un video con una sugerente canción que no pasó desapercibida. De hecho, internautas no tardaron en relacionarlo con Cristián.

La indirecta de Angélica Castro

Este es el video que publicó Angélica Castro en su cuenta oficial de Instagram:

“Rutina brazos (Tren superior ) ❤️ les dejo una rutina fácil de ejecutar sin muchos implementos para que puedan moverse en su casita, necesitamos 2 mancuernas, una colchoneta y listo! No hay excusas para trabajar en ser tu mejor versión, motivate! Y a entrenar👊🏾”, escribió en la publicación.

El video fue musicalizado por Angélica Castro con el tema musical Se Acabó, de The Beatnuts con Method Man.

“Excelente decisión!! Y tema 👌🏽😉”, “⚠️ Advertencia: se acabó! 🎶👏👏👏👏👏👏👏👏👏”, “Mejor o mejor canción 🙌 👏👏👏👏”, “Buena canción 🔥». «👏👏 se acabo…😂”, “Se acabó… 💔 🎶”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video. Otros internautas dijeron: “Estás regia! No te dejes pisotear más vale sólita que mal acompañada ❤️” y “Muy bien llora grita y después secarte las lágrimas, la vida sigue cuesta pero se puede ahora a valorarte, más aún eres joven, hermosa y d buen❤️❤️❤️”.