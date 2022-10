Julio Milostich rifó su casa en emocionante elección de ganadora: “Hemos llegado a puerto y todo resultó maravilloso”

Durante la tarde del viernes 30 de septiembre, Julio Milostich llevó a cabo la esperada rifa de su casa, instancia con la que vendió 40 mil números tras seis meses de campaña.

En el momento, el actor realizó el proceso ante notario, del cual se desprendieron cinco ganadores de dinero, y una flamante triunfadora de la vivienda.

Quienes recibieron un premio de 100 mil pesos fueron: Claudia Andrea Machuca, Yetzica Ossandón y Marcelo González. En tanto, el tercer lugar, identificado como Larry Sepúlveda, recibió 500 mil pesos, y el segundo puesto se lo llevó Eliana Vidal, quien se quedó con un millón en efectivo.

La gran ganadora de la noche fue Aracely Muñoz, quien se encontraba con sus hijos en el momento en el que la contactaron por videollamada para entregarle la noticia.

“Apenas me dijeron yo me puse a saltar como loca, mientras mis hijos me veían como diciéndome ‘qué le pasa’. Esto cambia la vida absolutamente la vida, nos da mucha seguridad. Todavía estoy impresionada” afirmó la ganadora a LUN.

Además, la mujer reveló que había comprado un único número, y que vivía actualmente en una casa que arrendaba. Sin embargo, ahora es propietaria de una vivienda de 113 m2 construidos, con tres pisos, estacionamiento, y avaluado en $280.000.000.

“Yo no me hice millonario. Hay que pagar el crédito hipotecario y varios gastos. Solo tuve un precio justo por mi casa”, explicó al medio citado tras terminar el proceso.

“Hemos llegado a puerto y todo resultó maravilloso”, indicó el actor, reconociendo también que terminó con un “tremendo dolor de cabeza”, debido a que la instancia no estuvo exenta de algunos problemas técnicos.

Durante el sorteo, la tómbola comenzó a fallar, pues de los 5 cubículos, el tercero tenía poca presión, por lo que las bolitas no podían alcanzar la altura necesaria para ser sacadas.

Además, se sumó a que diversos números no tenían dueño o dueña, pues la persona no había finalizado la compra. En más de una oportunidad, Julio tuvo que repetir todo el proceso.

En el momento en el que finalizó el sorteo, el actor fue a abrazar a su familia, rompiendo en llanto por terminar el proceso y por cumplir el objetivo.



Cabe destacar que además de los premios en efectivo, el actor se comprometió a donar dos millones de lo recaudado a una causa benéfica.