“Tuve que robar para tener comida”: Camila Recabarren reconoció el delito que cometió en Estados Unidos

Camila Recabarren se fue de un día para otro de Chile a instalarse en Estados Unidos. Un viaje que no fue nada de glamoroso.

La modelo desapareció así del ojo público nacional. Eso hasta que una mujer la acusó de no pagarle arriendo en Miami.

Eso desató que la morena retornara a redes sociales para dar cuenta de su travesía por tierras norteamericanas.

Y ahí contó lo complejo que había sido y que se había estado desempeñando como vendedora ambulante de unas piedras que había llevado desde nuestro país.

Camila Recabarren y su verdad

Tras esto, la chica reality decidió volver. Y ahora se confesó con Revista Sarah, donde habló de su difícil periplo.

“Aprendí que puedo desempeñarme en cualquier área. Vendí agua en las calles, vendí ceviche y las piedras que llevé desde Vicuña”, comentó.

Y agregó que “no llevaba casi nada de plata, solo llevaba muchos sueños. Vendí mi auto acá antes de irme, pero fue para pagar algunas cuentas. No me fui con tanta plata”.

Recabarren señaló que “hacía unas arañas de alambre y las vendía en los terminales o donde paraba el bus. Viajamos a Colorado porque mi destino era ir a trabajar con mi hermano que vive allá, hace cubiertas de granizo y cuarzo para cocinas”.

La joven manifestó que su familia siempre estuvo preocupada de ella y de su retoña Isabella. Sin embargo, igual pasó por duros episodios.

“Tuve que robar en el supermercado para poder tener comida para mi hija, pero no me hace una peor persona. Lo tuve que hacer y fue parte del viaje. Acá en Chile no lo haría, pero allá nadie me conocía”, expresó.

De esta forma, Camila Recabarren dejó claro que su viaje a Estados Unidos no fue nada de fácil y que incluso tuvo que cometer un delito para poder sobrevivir.