En la noche del miércoles 28 de septiembre, José Antonio Neme fue invitado a Pero con Respeto. En conversación con Julio César Rodríguez, el conductor de Mucho Gusto contó varias anécdotas suyas en la televisión, como también su presente en Mega y los rumores que circulan en este canal sobre el arribo un nuevo rostro.

Y es que durante los últimos días, se empezó a rumorear la posibilidad de que Karen Doggenweiler recale en Mega, y precisamente en el matinal conducido por Neme, tras renunciar a TVN después de 31 años en ese canal. Una situación a la que de entrada se refirió JC Rodríguez, al consultarle a Neme: “¿Y la Karen?“.

Sin embargo, el periodista de Mega le tenía preparada también una pregunta para devolverle el golpe. “¿Y la Monse? Dicen que no están bien las cosas ahí, ah“, replicó Neme, haciendo alusión a Montserrat Álvarez, la compañera de JC en Contigo en la mañana. “¿Dónde? Con la Monse somos un matrimonio“, contestó el rostro de CHV.

Y el rostro de Mega, a propósito, hizo una reflexión. “Como todos los matrimonios, tienen sus luces y sus sombras Nosotros con la Diana fuimos como amantes. Siempre era felicidad. Todo era felicidad. La Diana es una mujer que yo quiero mucho. Y con la Diana es imposible pasar por malos momentos. Es una mujer que es pura luz“, afirmó.

A Neme no le sorprendió la renuncia de Karen a TVN

No obstante, la respuesta que esperaba Julio César Rodríguez vino después, cuando Neme por fin se refirió a los rumores sobre el presunto arribo de Karen Doggenweiler al matinal de Mega. “Y con la Karen, no sé… La Karen renunció a TVN. Eso es lo que yo sé. Hasta ahí vamos“, dijo.

Más adelante, Neme manifestó que no le sorprendió su renuncia. “Estaba de vacaciones. Volví, me encontré con la noticia (…) Yo sí me lo esperaba, fíjate (…) Habría que conocer la interna, pero yo creo que la Karen estuvo subutilizada un poco en Televisión Nacional. Y si tiene más ofertas y está en una mejor posición, a lo mejor… Son ciclos, también”, argumentó.

“Es una mujer tan llena de talento, que me sorprendía en el lugar en el que estaba. Que si bien hacía programas para los fines de semana, en fin, pero era muy periférico para todo el talento que ella tiene. Y todo el talento que ella además le entregó al canal público“, complementó después.

Finalmente, el periodista y conductor de Mucho Gusto, hizo una última reflexión sobre la situación de Karen Doggenweiler, quien salió del canal en el que estuvo más de tres décadas. “¿Quién dura 30 años en una pega, hoy en día? Nadie. Los políticos de repente. Unos senadores, que están del 90“, cerró.