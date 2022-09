Naya Fácil se salvó: justicia aplazó su formalización por desnudo en una iglesia por llamativa razón

El viernes pasado, Naya Fácil fue notificada sobre un juicio legal que enfrentaría este miércoles, 28 de septiembre, luego que fuese formalizada por un desnudo realizado en el año 2019, en una iglesia.

Los hechos ocurrieron en Caldera, región de Atacama. Lo que nunca imaginó Naya Fácil es que eso la expondría a un juicio años después.

Lo que hizo Naya Fácil en aquella oportunidad fue mostrar sus senos y bajarse el pantalón en el interior de la iglesia mientras la grababan. El video no tardó en volverse viral en redes sociales.

Las autoridades de Atacama emitieron un comunicado con lo siguiente: “Lo consideramos como un acto irrespetuoso y ofensivo hacia toda nuestra comunidad, independiente de las creencias personales de cada cual, alterando nuestra sana, tranquila y respetuosa convivencia”.

Al enterarse que sería formalizada y que enfrentaría un juicio, Naya Fácil indicó: “Hasta aquí llegó la felicidad ¡Medio tete en el que estoy metida!”. También, negó que fuera algo en contra de la Iglesia.

Según la influencer, sus acciones fueron un acto de rebeldía contra los curas y los casos de pederastía que han circulado en los últimos años.

Ahora, llegó la fecha de enfrentar la audiencia y Naya Fácil volvió a expresarse, esta vez en su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de sus historias de Instagram, Naya Fácil se confesó nerviosa por el juicio que debía enfrentar este miércoles.

Allí, partió diciendo que no podía contar mucho sobre lo que ocurría en tribunales. “No les puedo comentar nada por el momento, hasta que yo pueda comentar algo, se los voy a comentar, pero nada, acabo de terminar una videollamada con el Tribunal y se está viendo unas cosas“, partió.

“Jamás en mi vida pensé mi vida o mi futuro iba a depender de alguien más hue** (…) Voy a guardar silencio, no voy a decir nada en contra de la alcaldesa de Caldera, nada, me voy a quedar piola hasta que se sepa si realmente me van a sentenciar. La media volaita”, sumó.

De esta forma, Naya dejó claro que, por ahora, no enfrentaría a la justicia. Mientras, en el sitio Atacama Noticias manifestaron que “la audiencia de formalización se habría aplazado para el 26 de diciembre de 2022 debido a que la joven presentó una licencia médica”.