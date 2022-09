Marlen Olivari revela que lo primero que le dijo a Luciano Marocchino fue que “sin ropa” no lo reconoció

Este domingo 25 de septiembre, Marlen Olivari estuvo en De Tú a Tú. En conversación con Martín Cárcamo, la modelo habló sobre su paso en la televisión, además de otras facetas de su vida, como sus romances. Ahí profundizó acerca de cómo le afectó su divorcio con su exasesor Roberto Dueñas y también contó sobre cómo fueron los inicios de su relación con Luciano Marocchino.

A este empresario italiano, Marlen lo conoció en Punta del Este, Uruguay, donde él estaba de jurado en un concurso de belleza, mientras ella era la animadora de eventos de un hotel. “La vi. No se podía no ver. Entonces ella me enganchó a mí, me abordó“, señaló Luciano Marocchino.

La osada broma de Marlen Olivari

Sin embargo, la manera en que la exmodelo de Morandé con Compañía se acercó al empresario, fue bastante peculiar. “Le dije ‘¿Tú eres el Marocchino? Sin ropa no te reconocí’. Es que el paparazzeo en Miami había sido hace poco, y yo lo había visto en una revista“, relató Marlen, al referirse a la vez que en que Marocchino fue fotografiado tomando sol desnudo junto a Cecilia Bolocco.

Posteriormente, Marocchino comentó lo que le atrajo de Marlen Olivari. “A mí me impactó su simpatía, su alegría. Además, una mujer que te hace tallas y toma la iniciativa, es algo raro. No es cualquier mujer. Empezamos a jugar por el sentido del humor“, dijo.

De hecho, fue la showoman la que le planteó que tenían que formalizar su relación. “Salimos varias veces. Después él quería seguir saliendo a comer y le dije: ‘Ya me han visto mucho contigo, no me gusta esta cuestión de que la Marlen tiene un pinche, y seguimos saliendo en las revistas y eso. Entonces mínimo pídeme pololeo si quieres seguir saliendo’“, rememoró.

Además, la modelo mencionó de que el hecho de que el italiano sea 20 años mayor que ella, jamás le significó un problema. “A mí nunca me han preocupado estas cosas, no tiene ninguna importancia. Jamás en la vida le he preguntado la edad a alguien, es lo que menos me importa”, afirmó.

Su vida en familia

Más adelante, Marlen Olivari habló sobre la faceta de Luciano como papá. El empresario además de tener dos hijas con dos parejas anteriores, en el 2011, y tras tres años de relación con la showoman, se convirtió también en papá de Lorenzo. “Es buen papá, preocupado, atento, deportista, está siempre preocupado de nosotros, que estemos bien“, declaró.

Estos elogios se correspondieron con los que le hizo el italiano, al asegurar que admira “su alegría, su simpatía. En la casa es cómica, nos hace reír a mí y a Lorenzo, siempre tiene tallas. Yo siempre pensé en tener al lado mío a una persona simpática y liviana, simple“.

Finalmente, Marlen tras una reflexión, descartó querer casarse. “Para mí el matrimonio apaga la relación. Es mi idea, a lo mejor estoy equivocado. Une mucho más un hijo que un matrimonio“, concluyó.