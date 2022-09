La separación de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla sorprendió a los seguidores de ambos en redes sociales hace unos meses.

Fue en el pasado mes de abril cuando el mismo Mauricio Pinilla salió a aclarar los rumores y confirmó el fin de su relación con Gissella Gallardo.

A través de su cuenta oficial de la red social Instagram, el exfutbolista dijo en esa ocasión: “Ante los rumores que circulan en los medios, quiero aclarar que efectivamente junto a Gissella hemos decidido separar nuestros caminos”.

En esa línea sumó: “También aclarar que no existen terceros involucrados en nuestra decisión. Solo pedimos respeto por nuestros hijos y el amor que tantos años mantuvo en pie nuestros sueños”.

Ahora, quien se pronunció una vez más fue la misma Gissella Gallardo, también en su Instagram. Allí, respondió a preguntas a través de sus historias.

¿Volvería con Pinilla?

En horas recientes, Gissella Gallardo no tardó en contestar a la pregunta de un seguidor: “Volverías o ya es un capítulo cerrado tu matrimonio?“.

Sin filtros y fiel a su estilo, ella respondió: “Completamente cerrado, nosotros tomamos rumbos muy distintos, en todo, sería imposible reconstruir una vida juntos. ¡Somos demasiado distintos!”.

Otro internauta redobló la apuesta y le preguntó en la red social: “¿Cuál fue el motivo de tu separación? ¿Por qué dicen que tú le fuiste infiel a Pinilla?“.

“Jamás en 18 años le fui infiel, soy lo suficientemente correcta y sincera para hacerme cargo de las cosas que hago. Pero no puedo hacerme cargo de las cosas que se inventan o de lo que no he hecho”, respondió ella.

Para finalizar, le preguntaron su opinión luego que Mauricio Pinilla eliminara todas las fotos con ella. “Nada, cada persona tiene sus procesos y sus formas y hay que respetarlas. Para mí es el padre de mis hijos y hubo una historia de 18 años”, aseguró.