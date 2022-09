Recientemente, Patricio “Pato” Torres” fue entrevistado en el programa Entre Chorizos. En conversación con el conductor del espacio, Javier Galleguillos, el actor habló acerca de cómo vivió los oscuros años de la dictadura de Augusto Pinochet. Ocasión en la que reveló las veces que estuvo en peligro su vida debido a la persecución y represión que había en esa época.

En el transcurso del programa, Pato Torres contó que el Golpe Militar le significó el fin de su paso como estudiante en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. “No alcancé a egresar, me echaron”, rememoró. Tras ello, decidió estudiar danza, y así, a través de este arte, logró llegar a Sábado Gigante, en el Clan Infantil, donde tuvo éxito.

Sin embargo, con el pasar de los años, estos solo empeoraban. “No había plata ni para la micro (…) Había que escapar en los ensayos porque estaba la CNI y te podían llevar. Es que éramos todos de izquierda“, recordó el actor conocido también por su papel protagónico en el Teatro en Chilevisión.

Su vida peligró y recibió amenazas

Pero lo peor, es que incluso estuvo a punto de morir, pero se salvó por quien define como su “angelito de la guarda“, una amistad gracias a la cual está hoy vivo. “Un día, en el año 75, un amigo me pide que lo acompañe a su casa. En el trayecto me dice que prefiere que dejemos la junta para otro día. Me bajo de la micro y me voy. Al otro día supe que lo llevaron preso y fue torturado por varios días“, relató.

Sin olvidar, que luego, cuando figuraba en el extinto programa de humor Jappening con Ja (de Televisión Nacional), fue invitado a ser el anfitrión de un acto en homenaje a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, tras que fueran quemados por militares durante una protesta. Pato Torres fue, y animó el evento. Aquello le significó que recibiera amenazas hasta en TVN.

Esos días estuvieron marcados por el miedo. “Una persona me dice que tuviera mucho cuidado porque me podía pasar cualquier cosa. Estuve semanas muy asustado, cambiando las rutinas de viaje y otras medidas así“, cerró.