Pamela Díaz se sometió a procedimiento estético: “No duele nada, estoy feliz”

Pamela Díaz ha ganado una popularidad tremenda en redes sociales. Por ejemplo en Instagram, la actual polola de Jean Philippe Cretton ya suma más de 2 millones 600 mil seguidores.

Y fue precisamente Instagram la red social que escogió la modelo para brindar detalles de un procedimiento estético a la que se sometió. De esta manera, compartió su experiencia con sus fanáticos. Estos no pierden rastro de cada paso que da La Fiera en la popular plataforma.

El tratamiento de Pamela Díaz

La ex figura de TVN fue a sus historias de Instagram para contarlo todo. En ese sentido, Pamela Díaz partió sobre el procedimiento estético al que se sometió: “Miren pipul, ahora me estoy sacando sangre. Ya les voy a contar por qué. ¿Qué me va a hacer el doctor? No sé. Se los digo altiro“.

El doctor no dudó en responder: “Bio estimulación celular con plasma rico en plaquetas”. Entonces ella replicó diciendo: “¡Cáchense! No es fácil ser Pamela Díaz. No es fácil pipul, ahí voy. Pero no duele nada, estoy feliz”.

Pamela Díaz reiteró entre risas que “no pipul y me voy a arreglar mi rostro”. También, explicó: “Pipul no siento nada, primera vez en mi vida. ¡Qué bacán!”.

Según la web de Medicina Estética Plasmas, “la bioestimulación facial con plasma rico en plaquetas o PRP, es un tratamiento médico-estético que estimula la regeneración de colágeno y la elastina perdidos con el paso de los años. También, ayuda a combatir la flacidez, el envejecimiento prematuro del rostro, cuello, escote y manos, define el marco facial, suaviza las cicatrices, ojeras, estrías, flacidez, revitaliza la zona capilar, entre otros”