Fernando Solabarrieta y su nuevo escándalo: sujeto le habría pegado en el gimnasio por infidelidad

No han sido buenos días para Fernando Solabarrieta. Es que el periodista se ha visto envuelto en dos escándalos en apenas una semana.

El primero fue el extraño accidente ocurrido con su auto, que apareció volcado en la ruta de La Ligua. Un suceso que conmocionó a la opinión pública.

Esto porque mientras varios especulaban que el reportero se había arrancado del lugar, otros se preocuparon porque no se supo de él durante varias horas.

Un silencio que acabó cuando reapareció en la Fiesta Costumbrista de Cabildo, donde señaló que estaba “algo machucado”, dando a entender que, efectivamente, iba manejando el vehículo accidentado.

Solabarrieta y su nuevo problema

Así, la figura deportiva no habló más. Eso hasta que se comunicó con el programa Me Late, donde explicó más detalles del complejo momento y relató por qué abandonó el lugar.

“Le aconsejan que se retire por ser un accidente donde no existen involucradas terceras personas y él no tiene lesiones aparentes… sale de este vehículo caminando, no pierde el conocimiento en ningún momento”, contó Sergio Rojas, con quien conversó en exclusiva.

No obstante, si bien se pensó que con esto se había aclarado el escándalo, una nueva polémica surgió con su nombre.

Una mucho peor, ya que según reveló Hugo Valencia en Zona de Estrellas, el esposo de Ivette Vergara habría sido golpeado en el gimnasio por otro sujeto.

Esto debido a que este hombre lo habría acusado de estar con su esposa. “Me cag… con mi señora”, le habría gritado al medio del recinto deportivo, donde “todos escucharon lo mismo, que este hombre va a increpar a Fernando porque supuestamente se había metido con su mujer”.

La defensa de Fernando

Respecto a esto, el exrostro de TVN comentó en el mismo programa que “ese muerto no lo cargo yo. No tengo nada que ver ahí, no le he sido infiel a Ivette Vergara”.

Y agregó que “desconozco las razones de este tipo, de venir a enfrentarme en el gimnasio. Lo he visto (al hombre), pero no tenemos ningún tipo de relación, no nos conocemos”.

Incluso, Fernando Solabarrieta prometió acciones legales. “No le voy a dar crédito a cualquier loco que me llega a enfrentar por cualquier cosa, ni tampoco me gustaría que los medios le den crédito a algo que no es noticia”, cerró el nuevo entuerto.