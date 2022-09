Franco Parisi: “No falta un tontito como Marcianeke o algo así… y se hace famoso”

Franco Parisi fue el último invitado en el nuevo episodio de Las cosas como son. En el programa que conduce Tomás Cox, el excandidato presidencial del Partido de la Gente conversó acerca de la educación. Un tema ante el cual utilizó su experiencia en Estados Unidos y a un cantante chileno de música urbana para explicar su postura.

“Lo que me pena es que yo veo el colegio público de mi hijo y todos los profesores tienen autos espectaculares. Y todos alegres llegan a la hora y se van a la hora. Aprenden y si hay un problema tengo una reunión inmediatamente”, contó Parisi sobre lo que le ha tocado vivir al respecto en Estados Unidos.

“Todos los meses les hacen un examen a nivel de Estado y nacional cada tres meses. ¿Propongan eso al Colegio de Profesores en Chile? Qué le dicen (…) “En Chile todos los papás tienen la idea de que su hijito o su hijita son unos genios, pero si pasas tres meses en toma, otro en tomatera y otro en alianza, entonces no aprendes“, complementó después.

Arremetió contra Marcianeke

Más adelante, hizo otra comparación entre ambos países. “¿Ustedes sabían que la carrera de ingeniería comercial en Chile dura cinco años? Acá dura cuatro. ¿Y saben por qué? Porque ‘hay que nivelar a los niños’, porque nos engañan, porque no quieren hacer la pega. Y finalmente tenemos lo que pasó en Chile: que el mérito ya no es mérito“, afirmó.

Finalmente, a propósito del mismo tema, Parisi deslizó una crítica contra el autor de Dímelo má. “Don Tomás, usted tiene una carrera extraordinaria, pero no falta un tontito como Marcianeke o algo así… y él se hace famoso. Yo no lo conozco, pero lo que he visto son cosas medias raras. Entonces, espérate, esto está trastocado“, concluyó.