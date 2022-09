Álvaro Salas aplaude triunfo del Rechazo: “Ha sido como un bálsamo para todos los chilenos”

Recientemente, hace pocos días, Álvaro Salas fue invitado por Fernando Villegas a su programa en YouTube. El humorista habló con el escritor sobre las Fiestas Patrias y también aprovechó de dar a conocer sus impresiones tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Una elección para la que se encontraba fuera el país.

“Primera vez que vi una situación así fuera del país, me pilló en Canadá, en un viaje que estaba programado con mucha anticipación. Y el chileno afuera, en general, no solamente mi familia, ya que compartí con hartos chilenos que llevan muchos años fuera. Que no votaron obviamente (…) Pero estaban muy tranquilos. No celebrando, no eufóricos. Pero muy tranquilos por el resultado“, contó.

Contento por la victoria del Rechazo

Más adelante, mostró su satisfacción por el resultado, en el que el Rechazo a la nueva Constitución propuesta por la Convención, se impuso con casi el 62% de las preferencias. “Que bueno este resultado por la tranquilidad del país. Por volver darle el verdadero valor a nuestra bandera, a nuestro himno, y lo que queremos todos los chilenos, que es tranquilidad”, expresó.

“Primero que nada, tranquilidad. Aquí y en todas partes, la gente quiere seguridad y vivir tranquilos. Partamos por ahí, sea cual sea el gobierno que tengamos Pero no nos dividamos más. Y este resultado de verdad yo creo que ha sido como un bálsamo para todos los chilenos que estamos realmente preocupados por lo que se nos venía“, complementó después el comediante.

Finalmente, Álvaro Salas le envió un mensajes a quienes votaron Apruebo en el plebiscito de entrada y que ahora el 4 de septiembre también lo hicieron. “Cuando ganaron ellos la vez pasada. Y arrasaron. ‘El pueblo dijo la verdad’, ‘el pueblo puso los puntos sobre las i’, y ahora dicen: ‘Ganó la mentira, ganó la ignorancia’“, les criticó.