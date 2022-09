Rocío Marengo habla de su distanciamiento con Pamela Díaz y aclara vínculo con Jean-Philippe Cretton

Desde principios de agosto se confirmó el distanciamiento entre Rocío Marengo y Pamela Díaz. Las dos siempre destacaron por ser muy cercanas, sin embargo, esta amistad empezó a peligrar sin motivo aparente alguno. Mientras que, paralelamente, se rumoreaba un supuesto affaire de la modelo argentina con Jean-Philippe Cretton.

A raíz de esta situación, la exparticipante de El Discípulo del Chef conversó con Página 7 sobre el presente de su amistad con la Fiera, y también sobre el rumoreado romance que habría tenido con la pareja de su entonces cercana amiga. Oportunidad en la que primero se refirió a su distanciamiento con Pamela Díaz.

La modelo argentina manifestó no conocer la razón detrás de los dichos de la Fiera, luego de que esta última expresó sentirse “decepcionada” de Marengo. “No sé nada, en realidad me sorprendí, ya que me enteré por los medios y los periodistas que me llamaban y preguntaban” (…) No sé qué le pasó, le daré su tiempo“, afirmó.

Más adelante, Rocío Marengo también declaró encontrarse conforme con su desempeño en su amistad con Pamela Díaz. “Yo estoy tranquila, ya que soy buena amiga y sé lo que doy por la amistad que tengo con ella (…) Si le pasó algo, ya se dará cuenta de que no es lo que ella piensa, aunque la verdad es que no sé lo que le pasó“, aseguró.

¿Y qué pasa con Cretton?

Para posteriormente, la modelo argentina exponer que quisiera tener una conversación profunda e íntima con la Fiera. “Obviamente, me gustaría aclarar las cosas, no me gustó que se hizo público algo que ni siquiera hemos conversado nosotras, pero la verdad es que la quiero un montón“, señaló.

Finalmente, Rocío Marengo comentó los rumores que la vinculan sentimentalmente con Jean-Philippe Cretton. “Nada que ver, ninguna posibilidad, tengo súper claro que dentro de los códigos que tiene la amistad no se mira el novio de una amiga (…) No me interesa, con la cantidad de hombres que hay, no miraría jamás la pareja de una amiga“, cerró.