Mario Kreutzberger habla sobre el consejo de su terapista de “matar” a Don Francisco: “Es materialmente imposible”

En el Ciudadano ADN conversamos con Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, a raíz del lanzamiento del primer spot de la campaña 2022 de Teletón 2022.

La gran cita solidaria se realizará este próximo 4 y 5 de noviembre, algo que según Kreutzberger es “un mes distinto al que la gente estaba acostumbrada”. “Ya nos habíamos acostumbrado por el asunto del estallido social que hicimos una en abril y en medio de la pandemia, cuando toda la gente estaba encerrada”, comentó.

¿Se retira Don Francisco de la Teletón?

En el último tiempo, Don Francisco anunció que “daría un paso al costado” de la Teletón. “Yo nunca dije que me retiraba”, aseguró.

“La gente identifica que yo trabajo en la Teletón porque voy el 4 y 5 de diciembre durante 27 horas a un programa. Y me identifica porque los días anteriores voy por las radios y canales de televisión promoviendo la Teletón junto a otros”, dijo.

A lo anterior, el connotado animador de televisión añadió que “yo me he involucrado en mucho más que eso”. “Me he involucrado en la organización, en la fundación misma y pertenezco al directorio. Cuando digo ‘voy a dar un paso al costado’, digo que voy a dejar todas esas áreas. Pero me pongo a disposición de la Teletón en lo que necesite de mí”, explicó.

“Si necesita un consejo, yo estoy dispuesto a dárselo. Si necesita una opinión, también. Pero me parecía que era una irresponsabilidad de mi parte mantener un liderazgo de una campaña a los 82 años”, añadió.

Por otra parte, el comunicador dijo que “además, me parecería injusto para una nueva generación que, así como yo tuve el privilegio de participar durante 44 años, haya otros que también quieran participar”.

“Yo doy un paso al costado. Y cuando la vida me diga que me tengo además que retirar, me retiro”, sentenció.

El trabajo de la Teletón

Don Francisco también dijo que, contrario a lo que todo el mundo pueda pensar, él no fue el precursor de esta acción solidaria en el país. “Yo soy la segunda generación”, expuso.

“La primera generación de la Teletón, todos fallecieron. Esta sociedad pro ayuda del niño lisiado ya existía desde 1947. Nosotros partimos en 1978, o sea ya llevaba 30 años. Todos esos próceres fallecieron lamentablemente y después vinimos nosotros”, señaló.

“Hemos estado 44 años juntos a muchos directores, comunicadores y animadores. Esto lo hizo mucha gente, porque transformamos una campaña que era muy pequeña y que atendía a muy poquitos niños a atender al 93% de la población”, señaló.

Matar a Don Francisco

La conversación entre Mario Kreutzberger y los conductores del Ciudadano ADN dio para todo. Incluso tomó rumbos metafísicos. Así aprovechó de comentar la relación que hay entre él y su alter ego televisivo.

En una entrevista reciente, el comunicador confesó que su terapista le había sugerido “matar” a Don Francisco, algo que para él “es materialmente imposible”.

“Hemos convivido toda la vida. Por supuesto que Don Francisco se debilita porque el que le ha dado el combustible al otro es Mario Kreutzberger”, aseguró.

“Mario es un tipo bien taciturno, hasta tímido. Y Don Francisco no lo es”, añadió.

Palabras sobre el “Tío” Valentín

Finalmente, el reconocido conductor de televisión aprovechó de comentar el hecho que Valentín Trujillo no haya ganado el Premio Nacional de Música.

“Le correspondía ganarlo de todas maneras. No sé quién lo ganó, pero tiene que haber sido por otras razones en vez de artísticas”, opinó sobre la victoria de Elisa Avendaño Curaqueo.

“Yo sé que Valentín Trujillo ha hecho una gran contribución a la música nacional. Es un músico por excelencia y le ha dedicado toda su vida a la música. Fue mi compañero de trabajo durante 50 años, así que yo sé que él ha hecho una gran labor”, añadió.