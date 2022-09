“Hacen show con la empatía”: Natalia Valdebenito critica dichos de Rodrigo Sepúlveda sobre el 11 de septiembre

El domingo 11 de septiembre, en Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda emplazó al Presidente Gabriel Boric a raíz de su discurso por otro aniversario del golpe de Estado de 1973. Al periodista le molestó que durante el día, el mandatario no hiciera mención de las tres personas que fueron víctimas de homicidios durante encerronas en las horas previas.

“No me puedo quedar callado con las encerronas. Con todo el respeto que le tengo a la autoridad y al Presidente de la República, yo pensé que él iba a hacer referencia de lo que sucedió, porque son tres personas muertas, murieron tres personas en Chile a través de encerronas”, dijo Rodrigo Sepúlveda.

“Acá es como si diera lo mismo. No se dan cuenta de que fallecieron tres personas. Yo sé que el foco es otro hoy para el Presidente (…) pero cuando se te mueren tres compatriotas debido a encerronas, porque les quieren robar el auto, eso sí tiene que tener un gran momento de reflexión y un párele a esta situación“, añadió después.

La respuesta de la actriz

Una que no se quedó indiferente ante los dichos del periodista de Mega, fue Natalia Valdebenito. La humorista arremetió duramente contra “El Sepu”, y aprovechó de recordar a las víctimas de la dictadura cívico militar.

“Una falta de respeto a la memoria. No sorprende de un rostro más que un periodista. Hacen show con la empatía, pero en verdad no les importa nada ni nadie más que el status, la selfie con la fan, y la seguridad que lo están escuchando para alimentar su ego. Sigamos con la reina…“, dijo la “Nata” sobre las declaraciones de Rodrigo Sepúlveda.

Y más adelante, volvió a referirse al respecto. “Me quedo con los que sienten. Con quienes lloran hoy. Con los que creen en la mirada y no se asustan con un abrazo. Me quedo con la memoria y con quienes sufren por ella. Con las mujeres luchadoras gritando justicia. Con quienes no están, con esos me quedo. ¡Ni perdón ni olvido!“, comentó.

El ex Niño Poeta también cuestionó al “Sepu”

Otro que igualmente realizó sus criticas contra los comentarios ejercidos por el conductor de Meganoticias Alerta, fue Jorge Rivas. “Un 11 de septiembre periodista ‘interpela’ a presidente representando al pueblo para que se preocupen ‘de lo que importa’… ¿Y después una nota de 10 minutos sobre la Reina? Algo no cuadra“, reflexionó el influencer de 13 años.

Sin olvidar, que además Jaime Coloma, otro rostro conocido de la televisión chilena, dio su impresión sobre los dichos de Rodrigo Sepúlveda. “No puedo creer que un comunicador social le reste importancia a la memoria en un día tan triste y relevante. La historia importa. La memoria importa“, tuiteó.

