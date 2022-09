“Me importa mucho más la seguridad en este país que la Constitución”: Rodrigo Sepúlveda contra Boric por las encerronas

En un día donde se conmemoran los 49 años del golpe de Estado, Rodrigo Sepúlveda decidió emplazar a Gabriel Boric por un tema completamente diferente.

Es que mientras escuchaba el discurso del Presidente, el periodista se enojó porque no había hecho referencia a las tres personas muertas por encerronas durante las últimas horas.

Una situación que lo mantuvo indignado y por la cual realizó su editorial en Meganoticias Alerta, donde emplazó al mandatario.

“No me puedo quedar callado con las encerronas. Con todo el respeto que le tengo a la autoridad y al Presidente de la República, yo pensé que él iba a hacer referencia de lo que sucedió, porque son tres personas muertas, murieron tres personas en Chile a través de encerronas”, dijo de entrada.

Rodrigo Sepúlveda y el discurso de Boric

El rostro de Mega continuó. “Acá es como si diera lo mismo. No se dan cuenta de que fallecieron tres personas. Yo sé que el foco es otro hoy para el Presidente (…) pero cuando se te mueren tres compatriotas debido a encerronas, porque les quieren robar el auto, eso sí tiene que tener un gran momento de reflexión y un parelé a esta situación”, dijo.

Y agregó que “el Presidente no se puede callar con tres personas muertas. No se puede callar. Es como dejarlo como ‘oh, otra vez encerronas’, y eso no puede ser amigos y amigas mías”.

Sepu manifestó que “eso tiene que tener una sanción dura, durísima; y eso hay que hacerlo frente al país, de cara al país… Lo más importante hoy en Chile ni siquiera es tu Constitución, lo más importante en este país es poder vivir en paz. No se callen, enfréntenlo, pero enfréntenlo de verdad”.

Al presidente @gabrielboric parece no importarle que delincuentes asesinen Chilenos explica Rodrigo Sepúlveda. pic.twitter.com/TyeiMv1vgC — Elías Parada 💛 (@Elias_Parada_S) September 11, 2022

Incluso, luego siguió lanzando dardos. Y, mientras entrevistaba a los presidentes de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), y del Senado, Álvaro Elizalde (PS), comentó “bajo mi punto de vista -con mucha humildad se los digo-, a mí me importa mucho más la seguridad en este país que la Constitución. Yo prefiero que la gente viva antes de una Constitución fíjate”.

Revisa el momento acá: