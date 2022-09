Sabrina Sosa toma una decisión por la inseguridad en Chile: “Tengo cinco robos encima”

En la jornada vespertina de este viernes 9 de septiembre, Sabrina Sosa estuvo presente en la emisión de Más Vivi que Nunca, programa de TV+.

En esta oportunidad, Sabrina Sosa habló de todo, incluyendo el tema de la inseguridad en el país, algo de lo que también ha sido víctima.

Por esto, la modelo y animadora partió diciendo: “Realmente estamos viviendo en un país que está siendo muy inseguro. Me he fortalecido en cuanto a no tener miedo, pensar estrategias, de tener un plan en caso de que algo pase”.

La decisión de Sabrina Sosa

La también influencer Sabrina Sosa reveló las veces que ha sido víctima de la inseguridad en el país: “Sufrí un portonazo. Tuve un robo también en el domicilio, que eso no lo conté y tampoco quiero contar mucho, pero fue este año. Ambas cosas me hicieron entender que tuve que mejorar la seguridad de mi casa, poner cámaras”.

Por lo ocurrido, la modelo confesó la decisión que tomó. “Hace poco tiempo tomé un curso de defensa personal, pero con armas, con arma corta. No tengo una, pero antes que todo se complique y quizá sea necesario tener una”.

Para finalizar, Sabrina contó en pleno programa: “Cuando fui a la psicóloga me di cuenta de que tenía cinco robos encima. Eso me hizo pensar un poco más frío. Cuando hay un robo actúo de manera fría, pero no quiere decir que no me afecte”.

La animadora no quiso brindar mayores detalles de las veces en las que se ha enfrentado a violentas situaciones, producto de la inseguridad en el país.