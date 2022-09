“Eres un delincuente”: Paty Maldonado arremete contra Nicolás Maduro por su reflexión sobre el Plebiscito

La opinóloga Patricia Maldonado le respondió sin filtros al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de la crítica que hizo a partir del triunfo del Rechazo durante el Plebiscito de Salida.

Tras los resultados de la consulta, el mandatario señaló que “nunca en Chile se convocó un proceso originario, soberano, plenipotenciario. Le cortaron las alas temprano. Lo llenaron de limitaciones y al final convocaron a una convención constitucional. Al proceso chileno le cortaron las alas desde el viejo Congreso de Piñera”.

Los insultos de la “Maldo” a Maduro

Y es que estas declaraciones no le cayeron bien a la conductora del programa online La Maldito, quien en medio del mismo espacio disparó: “Cabréate hue… si no te pesca nadie. Cómo te vení a meter a los problemas de nuestro país, soluciona los problemas que tení en tu país. Tienes a la mitad de Venezuela muerta de hambre, millones se han arrancado”, lanzó Paty Maldonado contra Nicolás Maduro.

El desahogo no terminó ahí, sino que prosiguió con sus fuertes descargos: “Eres un delincuente, el narcotráfico ha hecho lo que ha querido en tu país. ¿Cuántos muertos tienes encima?”.

“Haz un gobierno decente, eres la escoria, ladrón. Ya no tienes más que robar, te arreglas los bigotes con quien quieres”, agregó la cantante, quien siempre ha expresado su postura de derecha.

Por último, la conductora que hizo una ferviente campaña por el Rechazo le advirtió a Maduro que “no te va a resultar con nosotros, porque esto que ocurrió fue maravilloso y te tapó la boca. La gente en Chile no quiere un gobierno ladrón y mentiroso. No te metái con nosotros, no seas gil. No te la compramos”.