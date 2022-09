Jordi Castell revela detalles de su nuevo romance: “Ya pasó el primer check”

El famoso fotógrafo y comentarista de espectáculos, Jordi Castell, dejo saber cómo se encuentra su corazón por estos días y confesó que ya está viviendo un nuevo romance.

Recordemos que, el expanelista de Maldita Moda se separó de su marido, Juan Pablo Montt, con quien duraría poco más de año y medio en relación.

Este quiebre amoroso no estuvo exento de polémicas. De hecho, en medio de una conversación en Mujer sin filtro, programa que conduce Angélica Castro, confesó que este hecho fue “sin duda el error más grande mío, fue quizás precipitar algo que podría haber esperado, haberse hecho con más calma”.

Sin embargo, el fotógrafo ya dejo atrás esta relación y ya se está abriendo paso a un nuevo romance.

“Que todo sea natural”

Durante la entrevista con Castro, Jordi Castell habló de su romance y le comentó que el domingo “fuimos a almorzar con un amigo… mentira, es amigo con ventaja, pero yo digo ‘amigo’ para que no me preguntes”, bromeó.

Es aquí cuando la conductora se acordó que hace pocos días se lo encontró y lo notó bien contento. A lo que el ex Primer Plano le confesó: “Ese día, particularmente, cuando nos encontramos, estábamos empezando a salir”.

“Cuando a uno le gusta alguien de verdad no le quieres poner nombre y no hay que apurar las cosas”, expuso sobre su situación sentimental actual.

De esta forma, Castell indicó que la idea es que “todo fluya, que todo sea natural, que todo sea orgánico”, comentó.

Entre sus exigencias para entrar en un nuevo vínculo amoroso, confesó un particular requisito con sus mascotas: “me quieran a las cabras chicas, porque ellas duermen en mi cama y yo no las voy a sacar porque un señor venga a decirlo”

“Por suerte, el individuo clasificó y ama a la gata y a la perra, entonces dije ‘ya, estamos, listo, pasó el primer check‘”, afirmó.