“Sino no me prendo”: Sigrid Alegría explicó por qué se declaró demisexual

Sigrid Alegría confesó hace algunas semanas, en un programa del canal de cable Vive, que hace un tiempo se había dado cuenta de que era demisexual.

Una declaración que, de inmediato, hizo que varios se preguntaran qué significaban sus palabras. “Tener una vida íntima solamente si hay emociones de por medio, un compromiso emocional”, explicó en aquella ocasión.

Incluso, en esa oportunidad, la actriz indicó en el espacio que “en buen chileno, es tener el poto pegado al corazón”, sacando risas con sus dichos.

Un tópico que ahora ahondó con Julio César Rodríguez en su espacio Podemos Hablar, donde apenas empezaron a conversar el rostro de CHV le preguntó por estos dichos.

Sigrid Alegría y su sexualidad

Así, la colorina le comentó de qué se trataba. “Ahora el cabrerío le pone nombre a este mundo sexual que era tan tabú y que ahora ya no lo es, afortunadamente. Pero yo no me sentía representada con ninguno, hasta que descubro el demisexual”, dijo.

Y agregó que “significa tener relaciones sexuales si es que tu corazoncito está comprometido, si hay emociones de por medio, si te pasan maripositas, cositas lindas”.

“Y yo necesito que me pasen esas cosas, porque sino no. Y lo he intentado, de verdad. ‘Sal, hazlo nomás’. No me gusta, no me pasa nada. Me tiene que gustar, lo tengo que querer, tengo que tener como esa fantasía de un más allá, sino no me prendo”, añadió.

Incluso, le confesó al conductor que no había tenido tentaciones de tipo carnal. “Puede ser una persona interesante, muy bonita, muy graciosa, pero no me alcanza”, señaló.

De esta forma, Sigrid Alegría intentó dilucidar lo que significaba esta palabra y cómo vivía su intimidad, dejando claro que, para enamorarse de alguien, necesitaba algo más que solo atracción física.