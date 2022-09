El futuro televisivo de Vale Caballero y Raimundo Alcalde

Deportistas, influencers y figuras televisivas participaron en la inauguración de la tienda Asics en Mall Sport, la tercera de la marca japonesa en Chile y con planes de mayor expansión. En este escenario, la popular influencer, Vale Caballero y el actor de La Jauría, adelantan sus planes en la televisión.

Con casi 340 mil suscriptores en You Tube, y unos cuentos miles más de seguidores en redes sociales, Caballero, dio el siguiente paso y se estrenó en CHV en El Último Pasajero. “He sentido el cambio de pasar de las redes sociales a la televisión”, puntualiza la influencer. Y reflexiona: “Siento que la gente de la tele no conoce a las de redes sociales, lo que es bueno porque me conoce gente que no me sigue”.

Frente a esto, luego de su primera “experiencia televisiva grande”, asegura que “me gustaría seguir en la tele”, y tiene claro qué hacer: “Me gustaría mucho conducir”. Además, adelanta que “ahora voy a tomar clases de actuación también”.

Otro de los asistentes a la jornada, fue el actor de La jauría, Raimundo Alcalde. Quien destaca que la serie fue hecha “sabiendo que retratábamos algo con una importancia social”. Pero reconoce: “Ahora si le gusta a la gente es algo que se escapa de mis manos, hice lo que pude”.

Y es que precisamente la segunda temporada de la ficción de Amazon recibió duras críticas, especialmente del sitio de You Tube, Críticas qls, de Cesar Huispe. “Respeto mucho su trabajo, creo que es una persona muy culta, e informada”, dice Alcalde.

Por último, sobre sus proyectos televisivos, reconoce “que hay algo bien encaminado a corto plazo”. Y adelanta: “Hay dos canales que estamos viendo, queda el casting final, pero me gustaría volver a una teleserie”.