“La verdad no pudo ganar”: El criticado lamento de Alejandra Valle tras triunfo del Rechazo

Alejandra Valle fue una de las figuras más polémicas de los últimos días de la campaña por el Apruebo de una nueva Constitución.

Es que si bien la periodista es un rostro que ha sacado varias ronchas en sectores contrarios al gobierno de Gabriel Boric, durante varias jornadas estuvo en el ojo del huracán.

Esto debido a su participación en el polémico acto de Las Indetectables en Valparaíso. Un show que ella animó y donde parte de las integrantes de este colectivo hicieron una criticada performance con una bandera chilena.

Un hecho que generó de todo, y que hizo que la reportera fuese lejos una de las más cuestionadas. Algo que ella salió a hacer frente.

Alejandra Valle y su descargo

Así, el rostro de La Voz de los que Sobran indicó por esos días que “voy a ser muy honesta, porque ya estoy cansada y creo que la honestidad es lo mejor. No me estoy sacando el pillo, porque yo sé que debía haber parado el espectáculo. En eso soy súper autocrítica, pero de verdad que la organización era muy mala”.

Y, justo antes de las votaciones, la periodista volvió a hablar. Y dijo que “no han sido días fáciles” y que “el odio me toca, me afecta, pero no me verán caer”.

No obstante, los resultados de la votación, con un amplio triunfo del Rechazo, hicieron que Alejandra sacara la voz nuevamente. Y escribió en su Instagram que “nos hemos farreado una tremenda oportunidad”.

Luego, añadió que “tengo claro haber estado del lado correcto de la historia junta a muchas y muchos que dejamos los pies en la calle, combatiendo el poder del dinero, los medios, de la mentira y las malas artes”, mencionando que “la verdad no pudo ganar”.

No obstante, sus palabras no fueron muy bien recibidas. Y si bien en su mismo muro bloqueó los comentarios, varios la convirtieron en Trending Topic en Twitter, donde se ganó varios cuestionamientos.

“Señora, usted le hace mal al país” o “¿cuándo es que se va la Alejandra Valle??? lo prometió”, fueron algunos de los posteos que se viralizaron en la red.

Señora, usted le hace mal al país, de hecho, si quiere aportar,ayude a una persoma de tercera edad a cruzar la calle #alejandravalle — Patricio Clark (@PatricioClark1) September 5, 2022

De esta forma, Alejandra Valle se transformó en uno de los personajes más nombrados post elecciones. Un resultado que, otra vez, la situó en medio de la polémica.