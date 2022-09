El errado cambio de hora de este domingo perjudicó a JP Queraltó

Este domingo, el errado cambio de hora que vivimos varios en Chile afectó a figuras públicas como el animador de Chilevisión, Juan Pablo Queraltó.

Recordemos que migraríamos al horario de verano este fin de semana, pero fue reprogramado para la semana siguiente por el Plebiscito de Salida.

Por esto, el mismo JP Queraltó acudió a sus redes sociales y contó, desde su experiencia, cómo le afectó el cambio de hora que por error ocurrió con algunos dispositivos.

El conductor de Sabingo publicó un par de historias en su perfil oficial de Instagram. Allí, el esposo de Fran Sfeir suma más de 545 mil seguidores. En video, explicó lo que le ocurrió en horas de la madrugada.

JP Queraltó madrugó de más

“Fui víctima de la tecnología y no puedo creerlo”, partió JP Queraltó en medio del errado cambio de hora.

En esa línea, explicó: “Hoy día en la mañana veo mi reloj, veo que son las 6.30 horas, no podía creerlo, me desperté, me levanté de la cama, corrí de un lado para otro, me vestí, me lavé los dientes“.

“De un segundo a otro me subo al auto, voy por la carretera camino al canal y veo en el reloj del auto que son las 5.30 horas, no las 6.30. O sea, la tecnología nos jugó una mala pasada a muchos”, agregó el animador de televisión en la red social.

Así como JP Queraltó, muchos atravesamos la confusa situación a primera hora de la mañana de este domingo, previo al inicio del Plebiscito de Salida con el que fue rechazada la propuesta de la nueva Constitución.