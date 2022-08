Hace unos días Pablo Chill-E dio a conocer su postura de cara al plebiscito. El cantante de trap, manifestó que está por el Apruebo, pero sin omitir sus críticas a los políticos. Mismos cuestionamientos que volvió a reiterar luego de conocer los hechos de violencia en los últimos días, y especialmente el fin de semana entre adherentes del Apruebo y del Rechazo.

Previamente, el martes 23 de agosto, el joven artista de 22 años compartió una historia en la que expuso brevemente sus razones para votar Apruebo. “Ojalá que los políticos que se benefician con el Apruebo no se olviden de la gente que de verdad lo necesita. No le compro a ni un conche… pero prefiero una Constitución nueva a una que hicieron a base de miedo“, escribió.

Su lamento por la violencia política en las calles

Y exactamente, una semana después, Pablo Chill-E volvió a referirse a la contingencia nacional. Y en esta ocasión, para realizar una critica a los hechos de violencia que se han visto entre quienes están por el Apruebo y quienes están por el Rechazo. Sucesos, como el de gente en una carreta atropellando a ciclistas, provocaron el malestar del cantante.

“Qué pena que la política divida tanto a la gente, hasta llevarla a la violencia. Siendo que la política no ayuda a nadie más que a los políticos, sus amigos y contribuyentes. Esto es un coliseo romano, donde los poderosos se divierten viendo como nos matamos”, expresó en una historia de Instagram el artista chileno del género urbano.

De esta manera, el autor de canciones con fuerte crítica social, manifiesta, de esta manera, nuevamente su rechazo hacia los políticos. “Quieren saber por qué hay corrupción, senadores ganando más que un profesor”, había cantado antes en uno de sus hits, Facts.