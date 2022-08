Thati Lira confirma su reconciliación con Mauricio Isla: “Tengo cero cosas malas que hablar de él”

Días atrás, en Zona de Estrellas se mencionó un supuesto remember que había tenido Mauricio Isla con su pareja, Thati Lira. En la ocasión se señaló que esto fue en el cumpleaños de la brasileña, en un centro de eventos al que se fue la cumpleañera después de celebrar su día en un bar con sus amigos. Ahí los dos se besuquearon y se mostraron su amor.

A raíz de esta situación, que Thati fue entrevistada por Publimetro, para saber en qué se encuentra ahora con el futbolista de Universidad Católica. Y es que tras su quiebre, se habló de muchas cosas. Pero, ahora, la modelo ríe coquetamente cuando se le pregunta sobre los besos que se dio con Isla.

“No sé lo que es, nos llevamos muy bien, estamos bien, yo adoro a Mauri y él a mí, nos llevamos increíble. Lo pasamos muy bien juntos. No hay nombres, nos respetamos demasiado, nos gustamos demasiado“, dijo la brasileña a propósito del tipo de relación que tienen hoy.

Y luego añadió: “Él está en una etapa de vida y yo estoy en otra. No quiero decir con esto ‘ay no, porque estamos en una etapa distinta, no podemos estar juntos’, no es eso. Él está muy enfocado en sus cosas, acaba de llegar a Chile (…) Yo, por mi parte, estoy muy enfocada en mis logros, en conquistar cosas para mí y mi hijo”.

“Es un padre excelente”

Más adelante, la modelo habló de la relación de Mauricio con su hijo. “Mi hijo lo ama, es su fan, él tiene 11 años y aunque no es muy de fútbol, le encanta usar la polera de Mauricio“, afirmó Thati, que tras ello, se negó a seguir refiriéndose sobre la reconciliación que tuvo con el lateral derecho de la selección chilena.

Posteriormente, solo tuvo elogios para el futbolista. “Es una persona muy humilde, muy noble, muy cariñoso, es un padre excelente, me llama mucho la atención su forma de ser como padre, porque de verdad es muy preocupado. Su forma de ser, como te dije, tengo cero cosas malas que hablar de Mauricio“, comentó.

Finalmente, la modela brasileña contó como fue para ella el fin de su romance con Mauricio Isla. “Una separación, por cualquier motivo que sea, nunca es feliz (…) No llegamos a estar un año, pero tengo cero cosas malas que hablar de Mauricio. Si alguien dice que no funcionó la relación es mentira“, cerró.