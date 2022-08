Thati Lira aclara supuesto reencuentro amoroso con Mauricio Isla: “Está todo bien”

Dicen los rumores, de que el 18 de agosto se vio a Thati Lira y a Mauricio Isla juntos en el Club Amanda. La modelo brasileña se encontraba en ese lugar como motivo de su cumpleaños, tras haber celebrado sus 40 años recién cumplido en el Bar Alonso. De su reencuentro, incluso se habló de un besuqueo, entre la exparticipante de Aquí se Baila y el futbolista.

“El jueves pasado Thati Lira cumplió 40 años y lo celebró en el Bar Alonso. Después un grupo se fueron a Amanda y adivinen quién estaba ahí (…) Todos decían que Thati Lira había peleado con Mauricio Isla. No es así. Adivinen, ¿Quién la estaba esperando en el vip? Mauricio Isla“, contó Raquel Argandoña en Zona de Estrellas.

Luego la Quintrala añadió: “Les importó nada que los conocidos que estaban ahí los vieran, demostraron su amor. Incluso, andaban vestidos casi iguales, con esas tonalidades color pastel. Yo creo que volvieron, a menos que haya sido un touch and go que no creo“.

¿Qué dijo Thati Lira al respecto?

Tras que este episodio empezó a ser comentado en las redes sociales, los seguidores de la modelo brasileña iniciaron una búsqueda de la versión de ella sobre lo ocurrido. Y de esta manera llegó un usuario que le hizo la pregunta que varios de los fans de Thati tenían en mente. “¿Es cierto lo que dicen las redes de ti hoy?“, le escribió el seguidor.

La tan esperada respuesta de la modelo brasileña no se hizo esperar, aunque más que saciar las dudas, las aumentó. “No sé lo qué están diciendo hoy. Ando trabando como loca, cuidando mi propia vida, entonces no tengo mucho tiempo libre para revisar. Si Dios es fiel como lo sé que es… Está todo bien“, afirmó.

Mientras que, hasta la fecha, el que todavía no se ha referido a este reencuentro, ha sido Mauricio Isla.