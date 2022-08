“Esto es con respeto”: Julio César Rodríguez y Betsy Camino se reencuentran y recuerdan su pololeo

En 2017, uno de los romances de los que más se hablaba, era el que tenía Julio César Rodríguez con Betsy Camino. El periodista tiende a tener relaciones mediáticas, pero, esta que tuvo con la modelo cubana, es sin duda una de las más recordadas. Tanto así, que solo bastó que se dijera que se iban a reencontrar Síganme los buenos, para que llamasen la atención.

En el programa se habló principalmente de la participación de Betsy Camino en El Discípulo del Chef, donde JC Rodríguez recordó lo bien que cocinaba la mamá de su expolola. “Te manda saludos“, le dijo, a propósito, la modelo cubana. Hasta que más adelante, Betsy añadió: “Tú me conquistaste con la comida”.

“No contemos eso en la televisión“, respondió inmediatamente, en tono humorístico, el también conductor de Contigo en la mañana. Sin embargo, la modelo no dejó de insistir. “No había caído en eso hasta hoy. Me conquistaste por la comida. El pescado muere por la boca, mi mamá siempre me lo dice“, afirmó Betsy Camino.

Su primera cita

Hasta que en JC cedió y contó sobre la vez que invitó a la cubana a comer. “Yo tenía en ese tiempo un amigo en un restaurante peruano“, recordó. El rostro de Chilevisión rememoró la ocasión en que tuvieron su primera cita, y que para sorprenderla, la llevó a comer comida peruana, sin saber Betsy que en realidad saborearía platos cubanos.

Fue así, que Julio César, luego, añadió: “Lo que pasa es que yo antes había encargado comida cubana. Entonces fuimos a comer a un restaurante peruano. Dije: ‘yo te voy a servir, te voy a traer la comida típica de este restaurante y traje pura comida (cubana)…'”.

Y la respuesta de Betsy no tardó. “Fue lindo. Aparte fue atrevido de tu parte“, expresó la modelo.

Al final, Betsy Camino mandó saludos a la cónyuge del periodista e hizo una queja. “Yo le mando un beso a tu pareja. Esto es con respeto. Pero una de las cosas que más me llamó de ti fue tu personalidad. Porque la gente me ve muy linda, besos y caricias. Pero ahora, la verdad, no me invitan a salir. La gente piensa que tengo mi WhatsApp explotado y no pasa“, cerró.