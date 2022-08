Volvió a Chile y a las pasarelas: Camila Recabarren retorna tras temporada como vendedora ambulante en Estados Unidos

Regresó. Y lo hizo con todo. Camila Recabarren retornó a Chile luego de su viaje por Estados Unidos, donde estuvo trabajando como vendedora ambulante.

Es que la modelo había estado realizando una travesía por tierras norteamericanas, donde se había desempeñado comercializando piedras en las calles.

Incluso, la morena tuvo algunos problemas en su estadía, ya que una mujer la acusó de no pagarle el arriendo de un departamento en Miami, situación que la puso en el ojo del huracán.

Por eso, la ex Miss tuvo que salir a desmentir la situación, reabriendo sus redes sociales y mostrando parte de su nueva vida alejada de las luces y la pantalla.

“No me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por lucas. He crecido como mujer como madre, como ser humano”, dijo.

Camila Recabarren, con todo

A partir de ahí, la morena empezó a compartir distintos registros de su día a día. Eso hasta que apareció en uno modelando en nuestro país.

Toda una sorpresa para sus fanáticos, que vieron como la autodenominada Pantera aparecía de nuevo como toda una maniquí, haciendo pasarela para la tienda Petit La Serena.

“Una bomba de simpatía y belleza”, escribieron en el Instagram de la marca, donde subieron imágenes de Camila luciendo sus prendas.

Posteriormente, la joven también compartió historias donde se le vio junto a su hija Isabella y sus queridos perros. Un reencuentro más que feliz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BOUTIQUE & VENTA ONLINE👕♻️🛍 (@petitlaserena)

De esta forma, Camila Recabarren regresó a nuestro país con todo y dejó claro que aún sigue deslumbrando en la pasarela como en sus mejores años.