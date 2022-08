¿Exageración o seguridad? Coté López muestra su paseo con guardaespaldas por el centro de Santiago

Coté López mostró en sus redes sociales una particular situación que quiso comentar con sus seguidores. Una que no dejó de llamar la atención.

Es que la modelo tuvo que ir a realizar un trámite al centro de Santiago, situación sobre la que Luis Jiménez habría tomado una peculiar decisión.

“¿Y tu marido es exagerado? Así me mandó al centro”, publicó la blonda en un registro en su Instagram, donde se le vio caminando junto a un corpulento sujeto.

Un hombre que sería nada menos que un guardaespaldas que el futbolista contrató para cuidar a la empresaria en su paseo por la ciudad.

Coté López y la explicación de su compañía

Así, la maniquí indicó que “les voy a contar cómo fue el tema porque igual se ve bien exagerado”, dejando entrever que había recibido varias preguntas al respecto.

Luego, señaló que “lo que pasa es que yo tenía que ir a la notaría, banco y todo este cuento y Luis me dice ayer ‘amor, pero no vas a ir sola’ y yo le digo ‘ay, le voy a decir a la Conita que me acompañe’ y me dice ‘¿La Conita te va a proteger?’”.

Entonces, López expresó que “Luis se tenía que concentrar así que no podía ir, y ahí me mandó con estos chicos a que me acompañaran y es muy heavy, porque imagínate, iba en el auto con los dos e iba la pistola al medio…”.

Y agregó que “en el fondo era porque me dijo Luis que habían apuñalado a gente en el centro solamente por una mochila, así que igual por último me sentí más protegida. Exagerada pero protegida”.