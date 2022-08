Un tenso intercambio de palabras tuvo José Antonio Neme con Arturo Zúñiga en Mucho Gusto en el marco del debate constitucional. El conductor del matinal tuvo una discusión con el exconvencional de la UDI, luego de que este diera una afirmación sobre el sistema de salud en la nueva Constitución, que el periodista consideró errónea.

“La actual constitución tiene un derecho, una libertad, que le otorga a los ciudadanos en contra de los políticos, que es la libertad de poder elegir dónde atenderse. ¿Quiénes puedes elegir? 8 millones de personas que están en Fonasa que compran bonos al año”, dijo Zúñiga en un debate en el que también participó la diputada Helia Molina.

De hecho, esta última fue la primera en responderle al exsubsecretario de Redes Asistenciales del gobierno de Sebastián Piñera. “Ah, pero eso no es la aseguradora. No tiene nada que ver con las Isapres eso, tiene que ver con los prestadores“, le corrigió la también exministra de Salud de la otrora presidente del país, Michelle Bachelet.

Sin embargo, Zúñiga insistió con su postura. “A mí me interesan las personas (…) Acá, lo que se hace en la propuesta constitucional es quitar este derecho, esta libertad de los ciudadanos (…) Se le está quitando a la gente la posibilidad de elegir“, aseguró.

La intervención de Neme

Tras los dichos del exconvencional de la UDI, el conductor de Mucho Gusto no pudo quedarse indiferente. “Usted asume que en el proceso legislativo se va a eliminar la libertad que uno tenga o se va a buscar la fórmula… A ver, la red de prestadores va a ser pública y privada, y a lo mejor en ese proceso legislativo se encuentran criterios donde hay una cuota de libertad. No lo sabemos“, sostuvo el periodista.

Pero el exsubsecretario de Redes Asistenciales estaba lejos de desistir con su idea. “¿Para qué hicimos ese cambio? ¿Para qué le quitamos poder a los ciudadanos y les pasamos a los diputados?“, cuestionó.

Y nuevamente Neme apareció para responderle. “Ese proceso de legislación es un tránsito. Además, estamos en una democracia y uno asume que las mayorías van a estar representadas también. Entonces, desde la derecha muchas veces hay una desconfianza del debate legislativo“, le contestó.

No obstante, Zúñiga no cedía. “Lo que se está haciendo acá es pasar de una libertad, de un derecho, a más poder hacia el Congreso nacional“, criticó otra vez. Ante lo que Neme le replicó en dos ocasiones. “Eso no es verdad lo que está diciendo” le respondió, y tras una nueva insistencia del ex convencional, le reiteró: “¡No, Arturo, no!“.

La explicación de Neme

Posteriormente, el militante de la Unión Demócrata Independiente le consultó al conductor del matinal: “¿Qué es lo que no es verdad?“. Frente a lo que Neme profundizó en lo que le venía intentando decirle hace minutos.

“El punto es que la definición de cómo se va a organizar el sistema universal de salud y a qué prestadores uno va a ir, queda en un proceso posterior que va a ser definido por ley. Uno no puede asumir que el proceso legislativo me va a quitar la libertad. A lo mejor sí, a lo mejor no. Queda a responsabilidad de los legisladores“, argumentó José Antonio Neme.

Y finalmente, Zúñiga también aclaró su postura. “Y a mí me interesa que quede en poder de los ciudadanos. Esa es la única diferencia“, concluyó.