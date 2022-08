El pasado domingo 21 de agosto, Sebastián Sichel fue invitado a Mesa Central, donde dio sus razones parar votar Rechazo. “La propuesta de Constitución no soluciona el conflicto inicial, que era esta crisis institucional y una demanda de la clase media chilena“, dijo el excandidato presidencial, en una presentación que no estuvo exenta de criticas.

Y curiosamente, uno de los primeros que salió a cuestionarlo es alguien que comparte su oposición a la nueva Constitución. Sebastián Eyzaguirre atacó sin filtro contra Sebastián Sichel en un registro que compartió en su cuenta en Instagram.

“A mí de los distintos tipo de personas, de individuos en la vida que no soporto, los que menos soporto son los hipócritas y los oportunistas. Que hoy día aparezca Sebastián Sichel a hablar de la campaña del Rechazo y de la campaña que va evidentemente ganando, me parece de un cara de rajismo impactante“, criticó.

El expanelista de CQC arremetió con fuerza contra el excandidato presidencial de Chile Vamos. “Te borraste, hueón, no hiciste nada. Absolutamente nada. Así como te borraste de la segunda vuelta, también. No dijiste ni pío“, cuestionó.

Y más adelante, “Cuchillo” volvió a tratar a Sichel de oportunista. “Y ahora, que evidentemente el Rechazo le está dando pala al Apruebo y que estay sobreseguro, con el diario del lunes, sales a hablar en uno de estos programas de política en la mañana“, le dijo a través de una grabación al al exministro.

“No te subas a este carro”

“Este triunfo es de la gente. Este triunfo va a ser de los constitucionales que estuvieron comiéndose la mierda durante un año en esa Convención… Como dijo la Tere Marinovic. Este triunfo va a ser de todos los que nos sacamos la mierda por sacar adelante esta opción y salvar a Chile del indigenismos y del comunismo”, manifestó Eyzaguirre.

Y finalmente, el expanelista de CQC hizo un llamado a Sebastián Sichel de que no se sume ahora la campaña por el Rechazo. “Vos no. Vos no tienes nada que ver en esto. Sí, no te subas a este carro. Porque además de no representar a nadie, da vergüenza que tu subas“, cerró.