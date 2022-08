“No sabía si me iban a pagar”: Pamela Leiva revela cuánto era su sueldo por estar en el reality 1810

Uno de los programas de televisión que sigue en la memoria de muchos chilenos y chilenas es, sin dudas, el reality 1810.

Programa que fue estrenado en el 2009 y que consistía en que 11 personajes de la televisión chilena y otras 11 personas que fueron elegidas a través de un casting, vivían en una hacienda simulando estar en el año 1810.

Y una de las participantes más recordadas es la comediante Pamela Leiva. Quien, a través de su cuenta en la red social TikTok reveló cuánto le pagaron por estar en el programa de televisión.

“No todos los participantes de ese reality ganábamos lo mismo. La gente VIP recibía, aproximadamente, entre 500 lucas y otros 8 millones de pesos mensuales”, partió diciendo Leiva quien luego aclaró que para quienes no eran famosos, el pago era proporcional al día.

“Yo, que estuve cuatro meses y 10 días, eso fue lo que me pagaron. Y, ojo, eso me lo pagaron al final del reality. Durante todo ese tiempo no recibí sueldo“, indicó la comediante.

“No sabía si me iban a pagar hasta que llegué a firmar el contrato, es ahí donde me dicen que me iban a pagar la suma de 200 mil pesos mensuales proporcionales al día“, dijo Pamela Leiva.

“¿A cuánto me pagaban el día por estar encerrada? Aproximadamente a $6.500”, especificó en un video.

No obstante, en otro registro Pamela aclaró que “para mí no era importante la plata, lo único que necesitaba era que me pagaran y con esas 200 lucas me alcanzaba para cubrir mis gastos”.