“El odio envenena”: Así fue el round donde Natalia Valdebenito y Marcela Vacarezza se dieron con todo

Una empezó y la otra no se quedó callada. Marcela Vacarezza y Natalia Valdebenito se dieron con todo en un llamativo round tuitero.

Es que la rubia fue la que comenzó a emplazar a la comediante en redes sociales, debido a una rutina donde la triunfadora de Viña habla de la élite y los súper ricos.

“Son ricos robándole a los pobres. No conozco a nadie que se haya hecho millonario trabajando, esta gente robando se hizo millonaria”, se le escucha decir en el registro.

Un video que la esposa de Rafael Araneda compartió y criticó. “Me reí contigo en Viña, te ganaste todos los reconocimientos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué tanto odio? Te cuento que sí hay gente buena dentro de todos aquellos a los que llamas ‘ladrones’. Se puede criticar, pero el odio envenena”.

Pucha @ValdebenitoNata Me reí contigo en Viña, te ganaste todos los reconocimientos, pero qué pasó? Por qué tanto odio? Te cuento que sí hay gente buena dentro de todos aquellos a los que llamas “ladrones”. Se puede criticar, pero el odio envenena. Saludos pic.twitter.com/DYAk37Hbnl — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) August 18, 2022

Vacarezza versus Valdebenito

El cuestionamiento de la psicóloga no dejó indiferente a la actriz. Y, por eso, usó la misma plataforma para contestarle sin problemas.

“No es odio, es la realidad, y si hoy a ti este mensaje te queda como poncho, no es mi problema. No creo haberte nombrado ni ofendido. No sabía que eres de la elite, porque yo me refiero a otra, pero bueno… no sé si realmente quieras aprender o te interese”, le replicó.

Frente a esto, la blonda figura televisiva tampoco se calló. “Leo tu ironía… pero no, no me queda como poncho, solo que no me gustan las generalizaciones para ningún lado. Insisto, es distinta la crítica, al agravio y al discurso de odio que no respeta a la persona. Eso sí lo aprendí. Saludos”, respondió.

No es ironía, Marcela. Es verdad. Porque no me refiero a los trabajadores de nuestro país. En este monólogo (que agradezco difundas), hablo de ladrones y menos comprendo que te sientas aludida o lo reduzcas a un discurso de odio. Es mucho más que eso. Saludos 🌴 https://t.co/8sXKpzZQBP — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) August 18, 2022

¿Y qué dijo la comediante? “No es ironía, Marcela. Es verdad. Porque no me refiero a los trabajadores de nuestro país. En este monólogo (que agradezco difundas), hablo de ladrones y menos comprendo que te sientas aludida o lo reduzcas a un discurso de odio. Es mucho más que eso”, comentó.

De esta forma, Natalia Valdebenito y Marcela Vacarezza protagonizaron una llamativa disputa en el cibermundo. Y que terminó con la primera manifestando: “¿en serio creen que me pueden hacer callar? Tal vez se debilita el alma con tanto odio. Pero ver un fragmento de mi trabajo, que yo escribí, que mi equipo editó para que se compartiera, … no es precisamente hacer daño. Como trabajadora independiente agradezco su difusión”.