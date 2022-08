Este miércoles 17 de agosto, la línea 2 del Metro de Santiago sigue sin funcionar plenamente. Una situación que obligó a que nuevamente se habilitaran buses de refuerzo. Sin embargo, aún con esta medida, hubo quienes no pudieron esconder su descontento con la falla de este importante servicio de transporte público.

Una que manifestó su enojo, fue Deyanira Ramírez, quien tras acudir a una reportera de Contigo en la mañana, apuntó principalmente contra el Presidente Boric. La mujer que está embarazada y tiene un hijo de 10 meses, realizó un descargo contra el mandatario del país que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

“Yo soy una de las afectadas más del Metro. La situación comenzó el día de ayer y es súper difícil porque afecta a muchas estaciones de metro. Y la verdad, a mí igual me da rabia la situación, porque no es la primera vez que pasa algo así. ¿Me entiendes? Y lo que más rabia me dio, quizás no debería tocar el tema…“, dijo la vecina del sector norte de Santiago.

La critica de Deyanira al Presidente Boric

Y más adelante, apuntó contra el mandatario del país. “Fue que vi ayer un comentario del Presidente Boric que decía ‘Metro es dignidad’. ¿Entonces cómo el Metro va a ser dignidad si él ni siquiera se encarga que la gente vaya bien en el servicio? A qué voy con esto. Nosotros los chilenos pagamos a diario un servicio que ni siquiera da las prestaciones necesarias”, afirmó.

Luego, prosiguió con su reclamo. “Hace un año y medio atrás, ocurrió lo mismo, en la línea 5 del Metro. Y también fue lo mismo. Pero yo recuerdo que no estuvo paralizado tanto tiempo, sino que un par de horas (…) A lo que yo voy, es que dicen que el Metro es dignidad, pero nadie hace nada. ¿De qué te sirve poner unas micros de apoyo si se llenan?“, cuestionó.

Su día a día en el transporte público

Posteriormente, Deyanira detalló su realidad con el Metro de Santiago. Un momento en el que alegó contra lo repleto que va el servicio de transporte. Además que, también criticó la mala educación de algunos pasajeros que no le ceden el asiento cuando ella está embarazada.

“Tú viajas a diario y va colapsado, en cualquier horario. Yo tengo 21 años, tengo un hijo que tiene recién 10 meses. Me tocó trabajar cuando él recién tenía dos meses de nacido. Y yo todos los días iba a Estación Central de las 10 de la mañana y me devolvía a las 6, 7 y a veces a las 9 de la noche. Todo el día lleno. La gente ni siquiera te daba el asiento“, reclamó.

Volvió a cuestionar al jefe de gobierno

Tras ello, nuevamente arremetió contra el Presidente Gabriel Boric. A el mandatario lo acusó de no trabajar y de pasearse por sectores vulnerables del país.

“Entonces que venga el Presidente aquí a decir que ‘Metro es dignidad’, lo encuentro, sorry la palabra, muy cara de raja de su parte. Porque él no hace nada. Anda por todos lados, paseándose, dando sus argumentos, anda por poblaciones, en las que él ni siquiera ha vivido ahí. ¿Entonces cómo puede opinar de algo que ni siquiera ha vivido?“, criticó.

Finalmente, declaró que considera que el Presidente Boric nunca ha tenido que transportarse por alguna línea del tren subterráneo. “Yo creo que jamás en su vida ha andado en Metro“, remató.

Las reacciones que provocó el reclamo de Deyanira

