Con invitados chilenos “ordinarios” y “repugnantes”: Los desconocidos detalles del regado cumpleaños de Leonardo Farkas en Miami

Hace algunos años, Leonardo Farkas hizo un apoteósico cumpleaños en Miami, donde invitó a varios famosos chilenos.

Y, en ese contexto, Julio César Rodríguez fue uno de los convidados al festejo, que recordó la mañana del viernes en el matinal de CHV.

Es que el conductor se acordó de cómo había sido la celebración, donde el millonario los incluyó en su lista más VIP, con todos los gastos pagados: traslado, pasajes y el hospedaje.

“Estuvo bueno, es el mejor cumpleaños al que he ido”, partió diciendo el periodista al rememorar la fecha.

Los desordenados comensales del cumpleaños de Farkas

Así, JC comentó que si bien el carrete fue épico, al principio no había pisco, situación que alertó a todos los rostros nacionales.

Un hecho que de inmediato fue remediado por el rubio, haciendo que sus invitados se desataran. “Lo disfrutamos de una manera, como decimos en este programa, ordinaria. Nos pusimos repugnantes. No quería decirlo, pero los chilenos fuimos repugnantes en ese cumpleaños”, relató el conductor.

Sin embargo, el resto de los días que estuvieron tuvieron que costearse algunas cosas, como comidas y tragos. Y ahí se complicaron, ya que “una hamburguesa, al precio de ahora, 50 lucas; una bebida 10 lucas. Yo miraba y decía ‘¿serán estos los precios?’. Yo vi esa tensión en el público chileno, no quiero ser pelador, pero la vi”.

No obstante, como ya estaban ahí, Julio César propuso entregarse al goce. “Todos estábamos así… hasta que en un momento digo: ‘Oye, nos trajeron para acá, soltemos (la plata), chupemos, comamos, si ya estamos acá’”.

Finalmente, eso sí, a la hora de hacer el check out, el animador se llevó una sorpresa. “El recepcionista saca la media cuenta y me dice ‘está todo cancelado por el señor Leonardo Farkas’. Ahí me arrepentí de no haber chupado más, ¡de no haber pedido postre! Él pagó todo”, cerró divertido.