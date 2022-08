Se las dio de hiphopero: Profesor Campusano se la juega con singulares rimas por el Rechazo

El Profesor Campusano ha sido un defensor del Rechazo y de que no se apruebe la Nueva Constitución. Por eso, ahora decidió armar un llamativo himno.

El académico no encontró nada mejor que usar las redes sociales para viralizar un tema donde se manifiesta a favor de esta opción de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Así, el reconocido docente decidió plasmar en unas peculiares rimas lo que siente respecto al escrito que podría dar de baja la Constitución actual.

“Yo no tenía idea lo que era Tik Tok y menos la importancia que tiene el hip hop, y ahora que ya tengo cerca de 80, mi brother te rapeo algo que me atormenta”, partió diciendo en un registro compartido en Twitter.

Profesor Campusano y su canturreo

El también periodista apareció en las imágenes ataviado con un look de polerón y cadena al cuello, además de unos grandes audífonos.

Y siguió lanzando sus opiniones al ritmo de la música urbana. “Ayer leí el proyecto de Constitución, con todos los defectos de la creación. El 4 de septiembre Chile sale a votar”, indicó.

Y agregó que “soy profe y periodista, soy Jaime Campusano y llevo una vida enseñando castellano, el verbo rechazar lo dice la gramática, busca un indicativo de manera enfática. En su tiempo presente, primera singular, ahí está la magia de saber conjugar… junta modo, tiempo, persona y corazón y vota yo rechazo y salvamos la nación”.

Luego, expresó: “envía este rapeo a familias y amigos, y al que no le gustó que siga ese camino, a mí no me interesa ser ridículo y viejo, es el amor al a la patria lo que te aconsejo. Con esta me despido de ustedes amigazos, por un Chile grande y unido, votemos yo rechazo”.

Profesor Campusano, eso va.

La R mayúscula. pic.twitter.com/hJVihi6bCi — Leonn (@leonnkass1) August 11, 2022

De esta forma, el Profesor Campusano se convirtió de inmediato en tema en plataformas como Twitter, donde algunos celebraron su ocurrente hit y otros lo rechazaron de plano, tachándolo, tal como él mismo dijo, de ridículo.