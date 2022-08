El pasado domingo 7 de agosto falleció en Granada, José Luis Martínez Gutiérrez-Marza. Era el esposo de Gloria, la mamá de Cristina Morales, y por lo tanto, también era el suegro de Gary Medel. Un hombre, que al recordarlo la periodista española, no pudo evitar mencionarlo como el mejor papá del mundo.

Sin embargo, a pesar de todo el cariño que había entre ella y José Luis, y el Pitbull y su suegro, ambos no pudieron ir a su funeral. Ella porque tenía que cuidar a sus hijos. Y el futbolista no pudo porque tenía que jugar su primer partido oficial de la temporada con el Bologna. Un encuentro que terminó con un triunfo para el cuadro del chileno.

“Gary no fue por trabajo y yo porque no tenía con quién dejar a mis hijos (…) A Gary lo quería como si fuera su hijo. Iba a todos lados con él, al entrenamiento, al estadio. Era súper fan, colgaba sus camisetas en el trabajo. Él no tuvo hijos biológicos. Su hijos éramos mi hermano mayor (Manuel) y yo, y a Gary también lo quiso mucho“, contó Cristina a LUN.

Más adelante, la periodista lamentó que la muerte de José Luis se dio poco después de su jubilación. “El era guardia civil. Se jubiló en abril cuando cumplió 65 años y murió ahora. Toda la vida trabajando para morir de covid (…) El fue fumador muchos años, pero el covid pues le fulminó. El virus acelera la muerte en personas que tengan alguna patología“, afirmó.

Cristina habló con él antes de su deceso

Antes de que falleciera, Cristina Morales pudo hablar con él el viernes en Granada. Viajó sola junto a sus dos hijos pequeños, Danilo y Alessandra, y mandó mientras tanto a sus dos perros a una residencia canina. Tuvo que volar una hora desde Madrid para llegar a Andalucía, donde tuvo su última conversación con la persona a quien quiso como a su padre biológico.

“Sentí una angustia muy rara, dije: ‘tengo que verlo ya’ (…) Le vi tan deteriorado. Hablábamos por videollamada y pensé que quizás estaba resistiendo para alcanzar a verme a mí. Yo era su regalona. Así que de un día para otro viajé de Madrid a Granada. Mi madre esperó con mis hijos en la puerta del hospital“, relató.

Y luego añadió: “El sábado me fui a Madrid y él se murió esa misma noche. Es como que se quedó tranquilo para marchar en paz, como que estaba esperando. No sufrió al menos“.

Una muerte que la pilló por sorpresa, ya que de hecho los médicos pensaban dar de alta a su padrastro el lunes. “Los doctores nos habían dicho que el lunes lo mandaban a la casa, pero iba a tener secuelas grandes: su vida iba ser conectado a una máquina de oxígeno, del sofá a la cama. Nadie nos dijo que se iba a morir“, comentó.

Gary siempre estuvo al tanto de su suegro

Posteriormente, la periodista española contó lo qué hicieron y la conversación que tuvo con José Luis antes de su muerte. “Pasamos la cena juntos, charlamos, nos dijimos cosas bonitas, le di la mano. Lo peiné, lo perfumé, le limpié sus gafas. Y el sábado antes de irme también fui otro ratito”, expuso.

En la ocasión, hablaron de los nietos. “Nos dijimos muchas cosas. Él era súper fan del Real Madrid. Y me decía, por Danilo, ‘¿un nieto jugador del Madrid?’, así como soñando. Y yo le dije: ‘quién sabe el futuro, pero todo es posible’. También nos reíamos de nuestros chistes. Le pedí helado, que le encantaba. Se lo comió lentamente, pero se dio su gusto”, dijo Cristina.

Sin olvidar, que a pesar de la distancia y de encontrarse en Italia, el futbolista nacional siempre estuvo ahí presente para su suegro. “Y Gary lo llamó varias veces al día desde Bologna, en el entrenamiento, en el camarín, en casa. Mi padre me lo dijo también: ‘Gary se ha portado un 10, súper pendiente de mí’“, aseguró.

El suegro de Medel amaba su trabajo

José Luis, previo a jubilarse, se desempeñaba como guardia civil. “Era muy apasionado de su trabajo. Él trabajó en la época de los atentados de ETA, la banda terrorista que hubo en España hace años, en el norte. Así que fue siempre valiente y luchaba por el bien de los demás“, señaló la periodista española.

Un sujeto que será recordado por su hijastra como un hombre ejemplar. “Lo recordaremos como una noble persona que queríamos mucho. Pues fue el mejor padre del mundo, era el biológico, pero es el que vale. Estuvo presente todas las etapas importantes de mi vida porque le conocí de pequeña”, sostuvo.

Y finalmente, Cristina Morales concluyó: “Se nos va una pieza clave de la familia, siempre estaba con nosotros. Aquí todo el que lo conocía tuvo buenas palabras, porque era de un corazón noble“.