Tía de Paloma Mami la rompe con destapadas fotos de sus vacaciones: “Soy sexy y coqueta”

Es una celebridad más en la familia. La tía de Paloma Mami se ha convertido en toda una figura que brilla por sí sola, sobre todo en redes sociales.

Lorena Astorga, quien es booking manager de la cantante, se ha transformado en una instagramer de lo más seguida, sobre todo luego de subir a su cuenta varias fotografías de sus paradisíacas vacaciones.

Es que mientras andaba paseando por Cartagena de Indias, decidió compartir varias postales y videos donde se le veía feliz y radiante.

Una situación que hizo que de una subiera 40 mil seguidores. “Para mí Instagram es un juego y hay un personaje, es una parte de uno, mi porcentaje de mujer coqueta y sexy”, indicó sobre su éxito a Las Últimas Noticias.

Tía de Paloma Mami y sus jugadas instantáneas

Lorena comentó sobre el contenido que comparte que “siempre trato de mantener un equilibrio. Soy sexy y coqueta, es natural y de familia. Pero no me gusta pasar la línea”.

Por ello, la profesional descartó toda posibilidad de hacerse un OnlyFans, pese a que le gusta mostrar sus atributos: “Jamás… no me da vergüenza y no estoy desmereciendo a las chicas que tienen. Es su estilo de vida y sus creencias, pero yo tengo otros valores”.

Y aclaró que “aunque tenga fotos sexy, ni por toda la plata del mundo vendería fotos de mi cuerpo, porque tengo un hijo y una familia atrás. Y yo soy conservadora”.

De esta forma, la tía de Paloma Mami manifestó que si bien los seguidores llegan a su cuenta mientras más piel muestra, no está dispuesta a vender sólo ese contenido. ¿Qué tal?