“Me ayudará muchísimo a aprender”: Rocío Marengo revela la razón de su llegada a “El Discípulo del Chef”

Este fin de semana se conocieron los primeros eliminados de El Discípulo del Chef en su nueva temporada. De esta manera, Carlos Díaz, Joaquín Winter y Almendra Santibáñez fueron los primeros en despedirse del programa de cocina. Mientras que, una que sigue en batalla, es Rocío Marengo, quien en el espacio de Chilevisión, tiene su propia batalla personal.

Esto a raíz de que la modelo argentina viene de una difícil etapa de su vida. Rocío Marengo inició en abril un tratamiento para ser mamá, un procedimiento que lamentablemente no funcionó. Sin embargo, a pesar de que el tratamiento no surtió efecto, ella está lejos de rendirse. A pesar de que incluso hace una semanas se confirmó, además, su quiebre con el empresario Eduardo Fort.

La invitación de Chilevisión

Fue entonces que la oportunidad de participar en El Discípulo del Chef le vino como anillo. “Me pareció un desafío interesante, porque a nivel personal también me ayudará muchísimo a aprender (…) Venía de una etapa personal difícil y me pareció bueno canalizarlo a través del trabajo, que para mí siempre ha sido una salida para todo, me da estabilidad”, expuso la también bailarina trasandina.

Al respecto, aunque se encuentra dolida por los últimos episodios que ha vivido, como su fallido tratamiento de fertilidad y el fin de su relación con Fort, ella está esperanzada en lo que vendrá. “Me pareció bueno agarrar esta propuesta y volver a Chile, porque el año pasado estuve en Argentina. Tenía ganas de estar acá“, expresó.

Por último, aún cuando el programa de cocina de Chilevisión es una competencia en la que hay mucha tensión y presión, se ha hecho de varias amistades quienes se han convertido en una compañía importante en El Discípulo del Chef. “Con Valentina Ramos, Carolina Erazo, Gala Caldirola, Natalia Duco y Miel Blanca soy muy cercana“, cerró.