Luis Jara revela que Felipe Camiroaga lo ayudó en su peor momento: “Me recibió dos meses”

El pasado domingo 7 de agosto se estrenó un nuevo episodio de De Tú a Tú. En este último capítulo el invitado fue Luis Jara, quien recibió a Martín Cárcamo su residencia en Miami, Estados Unidos. En conversación con el “rubio natural”, el cantante contó sobre las dificultades que ha tenido que pasar durante su carrera y acerca de cómo vivió sus primeros años de fama.

Una primera etapa como artista nacional que fue difícil para Luis Jara. Esto a raíz de que con sus ingresos, que en ese tiempo, todavía no eran tantos como ahora, se las arreglaba para ayudar a su familia. Por sobre todo a su papá y a su mamá, quienes, cuando murieron, le dejaron un reloj Citizen y una máquina de coser Stinger. Además de millones de pesos en deuda.

Y es que el papá del cantante, antes de fallecer, tuvo una enfermedad que le significó a Lucho Jara endeudarse con $28 millones en el año 1992.

“Una fortuna. Impagable. Yo tenía 26 años. Ahí vendí mi casa del quisco. A mí me prestó plata hasta Camiroaga (…) Yo me fui un rato a la casa de Felipe. Dos meses me recibió, porque yo tuve un quiebre gigante económico y familiar cuando murió mi papá“, contó Luis Jara.

Venía de una familia humilde

Sobre por qué recurrió a Camiroaga, Luis Jara dijo: “Lo que pasa es que yo tuve una pelea con mi mamá y con mi hermana. No recuerdo muy bien cómo fue la pelea y yo ya no tenía un peso, y no sabía de donde sacar. Estaba realmente abrumado. Yo estaba pasando un muy mal momento. Y yo era muy chico para asumir esas responsabilidades”.

Más adelante, el cantante nacional dio a conocer que desde los 16 años mantuvo a sus padres. “Yo hice que a mi papá lo jubilaran a los 65. Pero después mi papá dijo ‘tengo que pagar la universidad de tu hermana’ y siguió trabajando. Mi papá era portero de Loncoche. Y mi mamá fue modista hasta que yo le dije ‘mamá, estamos OK’“, relató.

De hecho, Luis Jara siguió viviendo en la casa de sus padres aún cuándo tenía dinero para tener su propio lugar. “Yo salí de mi casa a casarme, a los 28. Porque yo sentía la responsabilidad. No podía dejar a mí mamá y a mi hermana solas“, explicó.

La ayuda que recibió de Felipe Camiroaga

Posteriormente, contó cómo se contactó con el difunto animador de Animal Nocturno. “Llamo a Felipe Camiroaga y le digo: ‘Felipe, estoy acá parado en la esquina de mi casa y me pregunto si me puedes recibir’. El vivía en Comandante Malbec en Lo Barnechea. Y entre medio de las conversaciones sí me recibió. Vivía con el Kiwi y Bibiano Castelló, que en paz descanse”, expuso.

Finalmente, el “Halcón de Chicureo” le dio la ayuda que necesitaba. “Le dije: ‘Hueón, estoy…’ y me hizo un cheque y me prestó plata. Después yo vendí mi casa en El Quisco Norte, con todo adentro y con eso aplaqué un poquito las deudas. Le devolví la plata a Felipe“, cerró.