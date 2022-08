Cada vez queda menos para el 18. Y tras realizarle las respectivas preguntas correspondientes al cargo que ostenta Camila Vallejo, en la La Mañana en la Corazón empezaron a preguntarle sobre su vida fuera de la vocería del gobierno. La ministra habló de sus pasos de cueca, de cómo prefiere la empanada y acerca de sus gustos musicales.

En conversación con Evelyn Bravo y Alejandro “Chavito” Chávez, la ministra Camila Vallejo contó que tuvo practicar mucho cueca para saber bailarla. “Tuve que aprender a ponerle cuando yo era parlamentaria. Me invitaban a muchas actividades y me sacaban a bailar (…) Practiqué y practiqué y ahí…“, dijo.

Además de que también confesó que la poca habilidad que ha demostrado el senador Ricardo Lagos Weber en la cueca, le ha dado ánimos. “Es muy difícil hacerlo peor (…) Pero con cariño”, expresó.

Habló de los demás ministros del gobierno

En La Mañana de la Corazón, incluso le preguntaron sobre cuándo la U. de Chile tendrá estadio, equipo del cual ella es hincha. “Es un falta de respeto. Lo único que yo puedo decir es que estamos postulando para ser sede del Mundial, el 2030 (…) Estamos con cierto grado de esperanza”, respondió, para luego darle el pase gol al ministro Giorgio Jackson, quien también es chuncho.

Más adelante, le hicieron varias preguntas sobre los ministros, la primera fue sobre cuál es el más aplicado. “Hay varios que yo les digo ñoños aplicados (…) El Ministro de Haciendo (Mario Marcel) claramente. Pero es el que está arriba. Cómo que tenemos una seguidilla de aplicados“, contestó la ministra Vallejo.

Luego, le consultaron a la Ministra Vallejo sobre quién es el más divertido del gabinete del Presidente Gabriel Boric. “El que siempre es bueno para la talla es el ministro Montes. Y un poco también la ministra de la Mujer (Antonia Orellana)”, afirmó.}

Comentó acerca cómo es hoy su vida

Posteriormente, se refirió a sobre cómo le ha cambiado la vida desde que es la vocera del gobierno “Esto no es solo con guitarra (por el dicho ‘otra cosa es con guitarra’), es con una orquesta. Que una debe tener funcionando en sintonía, estar afinando permanentemente. Que se oiga bien. No es solo la guitarra. Tienes el violín, todo”, expuso.

Una nueva vida como autoridad del gobierno en la que agradece tener como pareja a Abel Zicavo, el exvocalista de Moral Distraída. “Yo tengo un buen compañero, que entiende perfectamente mis horarios, mis jornadas, que llego tarde. Cuidamos mucho nuestros tiempos de conversación y todo, para darle sentido a la existencia humana también”, dijo.

Después también tuvo palabras para su pequeña Adela. “Yo tengo una hija de ocho años también, y ya no es una bebé. Ella se da cuenta y me exige (…) Como que trato de resguardar ciertos horarios, ciertos días, con ella. Y me las cobra. Me dice: ‘Mamá, no estuviste. Tú me dijiste’, pero igual entiende la importancia del cargo, el rol. Y yo le digo: ‘Hija, esto no solo se trata de ti, sino que de todos los niños’“, expresó.

Y a pesar de que no cuenta las suficientes horarios de ocio que quisiera, igual intenta ver un episodio de alguna serie cada vez que puede. “Yo llego a las 11 de la noche, como algo y se me da tiempo para ver un capítulo… Claro, cómo que sacrifico horas de sueño para despejar un poco la mente”, explicó.

Dio a conocer sus gustos musicales

Actualmente, lo que más escucha es a Marvin Gaye. “Yo soy muy diversa para la música. Me gusta escuchar radio además. Me gusta la sorpresa, que vaya cambiando, más que poner un disco”, dijo al respecto. Además de que también habló del tema Te amo Camila Vallejo, que le hizo una banda estadounidense. “Agradezco el esfuerzo que le pusieron en esa canción”, expresó.

En la ocasión, también le preguntaron si se casará, ante lo que ella declinó dar una respuesta. “No voy hablar (…) Yo ya vivo en pareja. Esas cosas no son por la prensa“, aclaró, y le preguntaron sobre las dos bandas conocidas que ha tenido su pareja. Ahí ella prefirió a la agrupación Pluma por sobre Moral Distraída. “Es la nueva etapa”, argumentó.

Tras ello, se le consultó sobre otros artistas y bandas. La ministra Camila Vallejo prefiere a Pailita por sobre Marcianeke, “es bonito, Pailita“, explicó. Y entre Pablo Milanés y Chayanne, se quedó con el primero: “Pablo Milanés, pero debo reconocer que Chayanne me ha hecho bailar harto y cantar harto“.

Finalmente, en cuanto a sus gustos musicales, se le hizo elegir entre Daddy Yankee y Bad Bunny. “Me gusta harto Bad Bunny, pero quien inventó el reggaetón es Daddy Yankee. Es como el rey“, manifestó.

Conversó sobre las fiestas, las vacaciones y el clima

En oportunidad la vocera del gobierno también reveló que antes iba a carretear a Bellas Artes y que la Maestra Vida es su club favorito. “¿Sabes qué? Es que acompañaba mucho al Abel a los conciertos“, dijo también.

Seguidamente se le hizo elegir entre Cuba y Miami, “nunca he ido a Miami”, respondió. Y contó que su playa favorita es el Canelo-Canelillo. Además prefiere Instagram por sobre TikTok y que se declara como veranista por sobre invernista. “Me gusta más el calor”, expuso.

Por último, señaló que con la adultez ha aprendido a hallarle sentido a la pasa en la empanada. Que también le gusta más el reggaetón que la cueca y la cumbia. Y que por último, no solo le gusta más el terremoto que la chicha y la piscola, sino que también lo sabe preparar.