“Un grande”: Kathy Orellana revela que conocido animador la está ayudando a rehabilitarse

Kathy Orellana hace rato que no está bien. Y sus seguidores se dan cuenta por los videos que comparte en su cuenta de Instagram.

Es que la cantante hace rato se muestra errática, disparando contra su familia o mostrándose completamente perdida, lo que ha causado gran preocupación.

De hecho, en el programa Qué te lo Digo, el periodista Sergio Rojas entregó detalles del minuto que estaría pasando la Morenaza de Rancagua.

“Me enteré por personas que viven en Rancagua que ella no está pasando por un buen momento. Ella está bien sola, está muy peleada con la familia, entiendo que tampoco tiene amigos. Está muy sola, está muy perdida, se siente muy abandonada y es parte de ese abandono que la tiene nuevamente consumiendo cosas que la tienen sumida en una especie de depresión, está muy perdida”, dijo.

Kathy Orellana y su rehab

Sin embargo, este miércoles, la artista sorprendió con una importante noticia. Una que ayudaría a cambiar su actual vida y retomar el camino.

“Viajando a mis terapias a Santiago y trabajando. Gracias a todos por las buenas vibras. Lo que no me mata me hace más fuerte”, fue o primero que dijo en una historia.

Posteriormente, la intérprete etiquetó a Contradicción, el centro de rehabilitación de Daniel Fuenzalida, y escribió “gracias a un grande por tremenda gestión”, arrobeando al rostro de Me Late y de RadioActiva.

De esta forma, Katherine Orellana dio cuenta de que el conductor sería quien le habría tendido una mano para intentar salir adelante. Solidario, ¿no?